شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأسماك الزيتية يقلل الإصابة بأمراض الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة عن أن تناول الأسماك الزيتية يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض الكلى، وأن أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تتواجد داخل المأكولات البحرية تساعد في تقليل خطر الإصابة بمشاكل أمراض الكلي، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة لينتا.رو.

اتضح لفريق من علماء معهد جورج للصحة العالمية، وجامعة نيوساوث ويلز العلاقة بين تناول أحماض أوميجا-3 الدهنية ووظائف الكلى، أن هذا المركب الحمضي الموجود في المأكولات البحرية، يعمل علي الحد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة ويحافط على وظائفها.

وتضمنت الدراسة الجديدة إجراء التحليل التلوي لـ 19 دراسة أجريت في 12 دولة ، وشملت حوالي خمسة آلاف شخص، درس الباحثون خلالها مستوى المؤشرات البيولوجة لأوميجا-3 ، التي تضمنت حمض إيكوسابنتاينويك، وحمض دوكوساهيكسانويك، وحمض دوكوسابنتانويك، وحمض ألفا لينولينيك (ALA). والمصادر الغذائية الرئيسية لهذه المواد هي المأكولات البحرية ، بينما يوجد ALA في النباتات (المكسرات والبذور والخضروات الورقية الخضراء).

وأظهرت النتائج، أن مستوى أوميجا-3 المرتفع في المأكولات البحرية، يخفض خطر الإصابة بإمراض الكلى المزمنة ويحافظ على أداء الكلى بصورة جيدة. وأن هذا التأثير يحصل فقط عند تناول المأكولات البحرية، في حين لم يظهر مثل هذا التأثير للمواد النباتية المحتوية على أوميجا-3.

وفي ذات السياق اشار الدكتور ماتي ماركلوند، الي ان الانظمة الغذائية الحالية في معظم البلدان تكون فيها حصتين على الأقل من الأسماك في الأسبوع ، ويفضل أن تكون الأسماك الزيتية التي تحتوي علي أوميجا 3.

وذكر الدكتور ماتي ، المصادر الغذائية لهذه الأحماض الدهنية أسماك المياه الباردة الدهنية، على سبيل المثال ، السلمون والسردين والماكريل والرنجة - وبدرجة أقل المحار ، مثل المحار وبلح البحر وسرطان البحر".

كما وصي الطبيب باستهلاك الأسماك الزيتية والمأكولات البحرية الأخرى كجزء من نظام غذائي صحي.