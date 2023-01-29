 اسرع طرق نسف الدهون الضارة برجيم الموز والقهوة 

بيروت - نادين محمد - يمكن بعض انواع الرجيم الموقت ان تساعد على نسف الدهون ونحت الجسم واستعادة الرشاقة في مدة قصيرة. ومنها مثلاً حمية الموز والقهوة الفعالة التي يمكن اتباعها لأيام عدة والتخلص من الكثير من الكيلوغرامات الزائدة من دون الشعور بالحرمان. لكن الافضل عدم تطبيق برنامج نسف الدهون هذا لمدة طويلة لأن هذا يمكن ان يسبب المعاناة من نقص في بعض المكونات الغذائية الاساسية.



من اجل نسف الدهون من المفيد الاعتماد على رجيم الموز والقهوة وتطبيق قواعده بطريقة صحيحة للحصول على النتيجة وتحقيق الهدف. ويمكن فعل هذا باتباع احد برنامجين.

البرنامج الاول



- يجب تناول 3 وجبات اساسية صحية خلال النهار على ان تخلو من الملح والاطعمة المقلية والدسمة والغنية بالدهون والسكريات.

- في الفترات الفاصلة بين هذه الوجبات يمكن تناول ثمرة موز وكوب من القهوة مع الحليب الخالي من الدسم.

- من الضروري الحرص على شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين او 8 اكواب من الماء يومياً.

البرنامج الثاني



الفطور. ثمرتا موز وكوب قهوة مع القليل من الحليب قليل الدسم.

بعد مرور 15 إلى 30 دقيقة. قطعة صغيرة من الخبز المحمص مع قطعة صغيرة من الجبنة متوسطة الدسم.

الغداء. طبق من الارز المطهو على البخار مع كوب من اللبن الرائب.

وجبة خفيفة. كوب قهوة مع حليب من دون دسم وثمرة موز.

العشاء. طبق خضار مطهوة على البخار مع قطعة متوسطة الحجم من السمك او الدجاج المشوي. ومن الضروري الانتباه الى تناول هذه الوجبة قبل الساعة 8 مساءً ومن دون اكل التحلية بعد ذلك.

وخلال اتباع هذه الطريقة يجب ايضاً شرب كمية كافية من الماء يومياً وتجنب المشروبات الغازية. ومن المهم مضغ الطعام بشكل جيد وممارسة التمارين الرياضية والنوم لعدد ساعات لا يقل عن 7 مساءً.



البرنامج الثالث



الفطور. كوب قهوة، ثمرة موز وكوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى مع رشة من بذور الشوفان.

الغداء. مأكولات مطهوة بطريقة صحية مثل دجاج او سمك مشوي او ارز او خضار مطهوة على البخار.

وجبة خفيفة. ثمرة موز.

العشاء. تناول مأكولات صحية خالية من الدهون الضارة والسكر، على الا يتجاوز موعد هذه الوجبة الساعة 8 مساءً.

من الضروري الالتزام بقواعد هذا الرجيم لمدة اسبوع واحد فقط من اجل حرق دهون الجسم على الا يتخطى تطبيقه هذه المدة. فهذا يمكن ان يسبب المعاناة من بعض الاعراض الجانبية والمشاكل الصحية.

فوائد الموز للرجيم



- يمكن تناول الموز ان يسرع عملية حرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة مثل البطن والخاصرتين والفخذين والذراعين.

- يحتوي على الكثير من الالياف التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة وتحد من الرغبة في الاكل وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

- يسهل عملية الهضم والمرور المعوي.

- يساهم اكله في جعل الجسم يمتص الكربوهيدرات بسرعة ما يساعد على خسارة الوزن.

فوائد القهوة للرجيم



- يساعد شرب القهوة بكمية معتدلة على نسف الدهون لأنه يحفز الشعور بالشبع ويمنع تناول كمية كبيرة من الطعام أثناء الوجبات.

- لأنها تحتوي على الكافيين يمكن القهوة ان تسهل عملية حرق السعرات الحرارية من خلال زيادة استهلاك الجسم للطاقة. ولهذا يمكن اضافتها الى بعض الانظمة الغذائية التي تساعد على نسف الدهون وانقاص الوزن.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق اي من الوصفات.



