رجيم الثلاثة أيام للتخلص من وزنك الزائد بسرعة لن تتوقعينها

بيروت - نادين محمد - إن اتباع نظام غذائي نباتي لفقدان الوزن هو ما تحتاجينه إذا كنت ترغبين في إنقاص الوزن بشكل فعال، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية التي تمنع خطر حدوث مضاعفات صحية ومع ذلك، قد يسبب النظام الغذائي النباتي نقصًا غذائيًا إذا لم يتم التخطيط له بشكل صحيح. إليك خطة رجيم نباتي لثلاثة أيام.

لذلك، من المهم اختيار نظام غذائي نباتي متوازن من الناحية التغذوية. تابع القراءة لمعرفة ما يجب أن تأكله في نظام غذائي نباتي، وفوائده، والاحتياطات التي يجب أن تكون على دراية بها. حرك الفأرة لأسفل!

اليوم الأول (1800 سعرة حرارية)

الصباح الباكر (7:00 صباحًا) ملعقتان صغيرتان من بذور الحلبة في كوب من الماء، منقوعة طوال الليل.

الإفطار (7:45 صباحًا) - كوب من دقيق الشوفان مع بذور الكتان المطحونة والموز.

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منتصف الصباح (10:00 صباحًا) - 1 كوب بطيخ + 4 حبات لوز.

الغداء (12:30 مساءً) - 1 كوب من الأرز البني مع التوفو المشوي والطماطم والبصل والسبانخ + 1 كوب من اللبن.

وجبة خفيفة (3:30 مساءً) - كوب من الشاي الأخضر + 1 بسكويت من الحبوب.

العشاء (6:30 مساءً) - 2 خبز صغيران من القمح الكامل + 1 كوب من الحمص بالكاري + شرائح من الخيار والجزر والشمندر + 1 كوب من الحليب الدافئ كامل الدسم قبل النوم.

اليوم الثاني (1500 سعرة حرارية)

الصباح الباكر (7:00 صباحًا) - 1 كوب ماء مع 1 ليمونة و 2 ملعقة صغيرة عسل عضوي.

الإفطار (7:45 صباحًا) - كوب واحد من رقائق الحبوب مع الفراولة واللوز والتمر والتفاح.

منتصف الصباح (10:00 صباحًا) - كوب واحد من الأناناس مع رشة من عصير الليمون وملح الهيمالايا الوردي. الغداء (12:30 مساءً) - فاصوليا سوداء مسلوقة + سبانخ صغيرة + خيار بصلصة خفيفة + 1 كوب زبادي.

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وجبة خفيفة (3:30 مساءً) - كوب من الشاي الأخضر + 1 بسكويت من الحبوب.

العشاء (6:30 مساءً) - العدس المسلوق مع الخضار المقلية بنكهة الفلفل والثوم + كوب من الحليب الدافئ كامل الدسم قبل النوم.

اليوم الثالث (1200 سعرة حرارية)

الصباح الباكر (7:00 صباحا) - 10 مل عصير عشبة القمح.

الإفطار (7:45 صباحًا) - 1 كوب موسلي + حليب كامل الدسم + توت أزرق + بذور الشيا + 1 ملعقة صغيرة عسل عضوي.

منتصف الصباح (10:00 صباحًا) - كوب واحد من الشاي الأخضر أو فاكهة من اختيارك.

الغداء (12:30 مساءً) - بروكلي + ذرة حلوة + خيار + سلطة فطر بصلصة زيت الزيتون.

الصورة من موقع AdobeStock

وجبة خفيفة (3:30 مساءً) - 10 فستق حلبي (غير مملح) + 1 كوب شاي أخضر.

العشاء (6:30 مساءً) - حساء القرع + 1 خبز بالثوم + 1 كوب من الحليب الدافئ كامل الدسم قبل النوم.

المصدر : موقع المصدر:stylecraze