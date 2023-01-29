نوع مهمل من الفواكه يخلصك من الكرش في 3 أيام  

بيروت - نادين محمد - يعد الأفوكادو غني بالسعرات الحرارية ويحتوي على 322 سعرة حرارية، ولكنها تحتوي على كميات عالية من الدهون الصحية 29 جم والألياف الغذائية 13.5 جم وغنية بفيتامينات أ ، هـ ، ك ، ج ، والحديد، والكالسيوم.

تظهر الأبحاث أن الدهون الصحية في الأفوكادو تجعلها ثمرة صحية لعلاج زيادة الوزن والسمنة وأمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل ومشاكل الجلد والشعر.

لذا، إذا كنت تحبين تناول الأفوكادو وترغبين في إنقاص الوزن دون الشعور بالجوع، فجربي حمية الأفوكادو. يساعد تناول الأفوكادو على تقليل نسبة الكوليسترول والالتهابات والتخلص من السموم والمساعدة في الهضم الجيد وحماية سلامة الخلايا.

اليوم 1

الصباح الباكر (6:30 - 7:30 صباحا) 1 كوب ماء حلبة منقوع

الإفطار (8:15: 8:45 صباحًا) 1 وعاء متوسط من الكينوا مع نصف حبة أفوكادو

الصورة من موقع AdobeStock

وجبة خفيفة منتصف الصباح (10:30 صباحًا) 1 كوب شاي أخضر

الغداء (12:30 - 1:30 مساءً) تونة وخس مع الأفوكادو والطماطم والخيار والهالابينو والملفوف وعصير الليمون + 1 كوب حليب بالشوفان

الصباح الباكر (6:30 - 7:30 صباحا) 2 ملعقة كبيرة من بذور الحلبة منقوعة في 1 كوب ماء

الإفطار (8:15: 8:45 صباحًا) 2 بان كيك أفوكادو ودقيق قمح

وجبة خفيفة منتصف الصباح (10:30 صباحًا) 1 كوب عصير بابايا مضغوط

الغداء (12:30 - 1:30 مساءً) سلطة الديك الرومي والأفوكادو + 1 كوب ماء جوز الهند

وجبة خفيفة مسائية (4:00 مساءً) 1 كوب شاي أخضر + 1 بسكويت مملح

العشاء (7:00 مساءً) صدر دجاج محشي بالأفوكادو مع سبانخ وهليون وجزر + 1 بولة صغيرة آيس كريم فانيليا قليل الدسم.

بدائل

بذور الحلبة - بذور الشمر

دقيق القمح - دقيق متعدد الحبوب

عصير بابايا - عصير بطيخ

ماء جوز الهند - نصف كوب زبادي قليل الدسم

الشاي الأخضر - القهوة السوداء أو الشاي الصيني الأسود

الصورة من موقع AdobeStock

المفرقعات المالحة - 1 بسكويت متعدد الحبوب

دجاج - ديك رومي

السبانخ - كالي

الهليون - الكوسة

جزر - فلفل حلو

آيس كريم فانيليا قليل الدسم - كريمة حامضة وفواكه



المصدر : موقع stylecraze