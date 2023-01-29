أبرزها محاربة الكوليسترول .. 6 فوائد لن تتوقعيها لماء الزنجبيل

بيروت - نادين محمد - بالإضافة إلى مذاقه الرائع، يوفر الزنجبيل مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، مما يجعله مكونًا مشتركًا في العديد من الثقافات والمأكولات حول العالم. عنصر هام من مكونات الزنجبيل هو جينجيرول الذي يساعد في الهضم. يساعد الزنجبيل على تحسين عملية الهضم، لذلك لا يبقى الطعام في الجهاز الهضمي لفترة طويلة من الزمن. إليك أهم الفوائد الصحية لمياه الزنجبيل، وما إذا كانت فعالة للتخلص من السموم.

وفقًا لموقع هيلث يعد ماء الزنجبيل مشروبًا رائعًا خلال الأشهر الباردة، ويمكنك إضافة القليل من الليمون والليمون والعسل لجعله مشروبًا رائعًا بعد العشاء.

تلعب مضادات الأكسدة الموجودة في ماء الزنجبيل دورًا مهمًا في مساعدة الجسم على التعامل مع الجذور الحرة، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري.

بصرف النظر عن كونها غنية بالبوتاسيوم، فإن ماء الزنجبيل غني أيضًا بالمعادن الأخرى.

1. غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الزنجبيل على مادة الكولين، وهو عنصر ضروري للمخ والأعصاب للتواصل. يلعب الكولين أيضًا دورًا مهمًا في دعم عملية التمثيل الغذائي لديك، ومزاجك، ووظيفة عضلاتك.

2. يقلل من الغثيان تاريخيًا

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وقد استخدم الزنجبيل كعلاج للغثيان وعسر الهضم. وفقًا للأبحاث الحالية، فإن تناول جرام إلى جرامين من الزنجبيل يمكن أن يقلل من أعراض الغثيان.

3. يعزز الهضم:

عنصر طبيعي من جذر الزنجبيل، جينجيرول، يساعد على الهضم عن طريق زيادة حركية الجهاز الهضمي، ومعدل خروج الطعام من المعدة والتحرك على طول عملية الهضم. يشجع شرب ماء الزنجبيل بعد الوجبة على عملية الهضم الفعالة، ويحافظ على حركة الطعام على طول عملية الهضم.

4. يقلل من الالتهابات

قد ثبت أن الزنجبيل يقلل الالتهاب. لقد ثبت أن مستخلصات الزنجبيل تقلل من أعراض الحساسية، ولكن من الضروري إجراء مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج. كما تم اقتراح أن الزنجبيل قد يخفف من آلام العضلات بعد التمرينات الشاقة.

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5.إنقاص الوزن

عندما يقترن تناول ماء الزنجبيل باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، فإن ماء الزنجبيل قد يسهل فقدان الوزن.

وجدت الدراسات أن الزنجبيل يحد من السمنة لدى الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الدهون، بينما وجدت دراسة أخرى أن الرجال الذين تناولوا شاي الزنجبيل بعد الأكل شعروا بالشبع لفترات أطول من الوقت

6. خفض مستويات الكوليسترول في الدم

يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول.

وفقًا لبعض الأبحاث، يمكن أن يساعد الزنجبيل في تقليل ليس فقط كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، ولكن أيضًا إجمالي الكوليسترول والدهون الثلاثية.

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المصدر : موقع هيلث لاين