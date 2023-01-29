مشروبات ابدأ يومك بها خلال رحلة إنقاص الوزن.. منها الكركم والليمون

الهندباء هو مدر طبيعي للبول يمكن أن يساعد فى احتباس الماء والانتفاخ، ويمكن أن يساعد الزنجبيل فى الهضم وتعزيز التمثيل الغذائي، ويمكن للعرقسوس أن يوقف شهيتك، يمكن أن يساعد شرب شاى الديتوكس العشبي أيضًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والهضم، ما يجعله خيارًا ممتازًا لبدء يومك به.

الكركم من التوابل التى لها خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الالتهابات في الجسم يمكن أن يساهم الالتهاب فى زيادة الوزن، لذا فإن تقليله يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

خلط مسحوق الكركم بالماء الدافئ وقليل من العسل أو الليمون يمكن أن يصنع مشروبًا لذيذًا وصحيًا لتبدأ يومك به. يمكن أن يساعد ماء الكركم على الهضم ، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ، ويساعد أيضًا في تقليل الانتفاخ. 3. مشروب خل التفاح

خل التفاح هو عنصر شائع لفقدان الوزن، حيث يمكن أن يساعد في تقليل الشهية وزيادة التمثيل الغذائي. يمكن أن يساعد شرب خل التفاح الممزوج بالماء والعسل وعصير الليمون في الصباح على تهدئة جسمك وتقليل الانتفاخ.

يمكن أن يساعد حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح على تكسير الدهون والمساعدة في إنقاص الوزن، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مستويات السكر في الدم ، مما يمنع الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.