شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: كورونا قد يؤدى لحدوث نزيف فى دماغ الجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن أن فيروس كورونا يمكن أن يؤثر على الجنين في فترة الحمل، ووجد الباحثون دليلاً على وجود الفيروس في أنسجة دماغ الجنين في حالات نقل العدوى من الأم أثناء الحمل إلى الطفل النامى فى الرحم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ودرس الباحثون 661 عينة من أنسجة الأجنة البشرية جمعت بين يوليو 2020 وأبريل 2022، وتم جمع جميع العينات من حالات الحمل المنتهية بشكل اختياري ولاحظوا نزيفًا في 26 منهم.

وجد الباحثون أنه في جميع عينات الأنسجة التي تحتوي على دليل على حدوث نزيف ، كان كورونا موجودًا، وذلك بحسب البحث، الذى نُشر في مجلة Brain.

تأثير كورونا على الجنين

وجد الباحثون علامات انخفاض في سلامة الأوعية الدموية وزيادة الخلايا المناعية التي تتسلل إلى الدماغ باعتبارها مرتبطة بتلف الأنسجة قد يكون هذا نتيجة مباشرة لعدوى كورونا أو نتيجة غير مباشرة للاستجابة المناعية للأم.

ليس من الواضح ما إذا كان النزيف نتيجة مباشرة لمرض الأم بفيروس كورونا أو إصابة الجنين.

تم اكتشاف آثار كورونا أيضًا في عينات الأنسجة المأخوذة من المشيمة والسلى والحبل السري يشير هذا إلى احتمال حدوث المزيد من المضاعفات بسبب كورونا.

وقالت عالمة البيولوجيا العصبية كاتي لونج من كينجز كوليدج لندن في المملكة المتحدة: "في حين أن النزيف يحدث أحيانًا في الأدمغة النامية، فإنه من غير المعتاد للغاية أن يكون هناك العديد من الحالات".

وأضافت لونج: "من الأهمية الآن أن نتابع الأطفال الذين تعرضوا قبل الولادة لكورونا حتى نتمكن من تحديد ما إذا كان هناك أي آثار تطورية عصبية طويلة الأمد".

متى يصاب الجنين؟

وجد الباحثون أن معظم العينات التي ظهرت عليها علامات نزيف كانت من أواخر الثلث الأول وأوائل الثلث الثاني من الحمل هذا يدل على أن دماغ الجنين يمكن أن يتأثر في المراحل الأولى من نموه ، وهو وقت حاسم لنمو الدماغ.

خبراء يشددون على التطعيم ضد فيروس كورونا وقالت عالمة الفسيولوجيا لوسيلا بوستون من كينجز كوليدج لندن، والتي لم تشارك في الدراسة "نحن نعلم أن العدوى الفيروسية الشديدة قد تؤثر على دماغ الجنين، ولكن هذه الدراسة المهمة هي الأولى التي تشير إلى أن هذا قد يحدث في حالات الحمل المصابة بعدوى كورونا".

وأضافت "مهما كان السبب، أو التأثير المباشر للفيروس أو نتيجة غير مباشرة لعدوى الأم، فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على الحاجة إلى تطعيم النساء الحوامل ضد كورونا ، وبالتالي تجنب المضاعفات لكل من الأم والطفل".