5 فوائد صحية لتناول الخضراوات أبرزها خفض خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب

يجب أن تكون الخضراوات الورقية جزءًا من أي نظام غذائي صحي لأنها مليئة بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، فهى مناسبة لنظام غذائي لفقدان الوزن لأنها تحتوي على القليل من الدهون والسكر، يجب أن تحتوي الأنظمة الغذائية الصحية على الخضراوات الورقية فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، يمكن الحصول على العديد من الفوائد الصحية، مثل انخفاض خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتدهور العقلي، من اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات الورقية، إليك بعض فوائد تناولها، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

فيما يلي الفوائد الأكثر شهرة لاستهلاك الخضراوات الورقية:

1. يقي من الأمراض المختلفة

ثبت أيضًا أن الخضراوات الورقية الخضراء تساعد في الوقاية من بعض الأمراض لأنها مصدر جيد للفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على صحة الجسم وتقوية جهاز المناعة، على سبيل المثال، نقص الحديد (فقر الدم)، ضعف البصر، مشاكل الوزن، أعراض الشيخوخة، ضعف المناعة، الإمساك، تخثر الدم، نقص حمض الفوليك، ضعف العظام، السرطان، أمراض القلب، وارتفاع الكوليسترول كلها ناتجة عن نقص المعادن.

2. وفيرة في المغذيات الدقيقة

أكبر فائدة للخضراوات الورقية هي وفرة المغذيات الدقيقة ، وهو أحد الأسباب التي تجعل معظم الناس لا يستهلكون ما يكفي منها يوميًا، قد يحتاج الجسم إلى المغذيات الدقيقة بكميات أقل، لكنها ضرورية في دعم جهاز المناعة والعديد من العمليات الجسدية الأخرى وتم العثور على المغذيات الدقيقة الأساسية بما في ذلك بيتا كاروتين، لوتين، وزياكسانثين في الخضار الورقية الخضراء، هذه قد تحسن البصر مع حماية خلايا الجسم من الأذى.

3. يحسن صحة الجلد

إن الصبغة النباتية التي نربطها عادةً بالجزر والخضروات ذات اللون الأصفر البرتقالي الأخرى هي بيتا كاروتين، وهو نوع من فيتامين أ. ويمكن العثور عليه أيضًا في الخضراوات الورقية، يمكنك رؤية الأصباغ الحمراء والبرتقالية والصفراء التي تحتوي عليها الأوراق الخضراء تحتها عندما تبدأ في إلقاء الكلوروفيل (الصبغة التي تمنحها لونها الأخضر). تعود الفوائد الصحية المذهلة للخضراوات الورقية أيضًا إلى هذه الألوان الرائعة، يمكن أن يساعد بيتا كاروتين بشرتك في الحفاظ على مظهر شاب، كما أنه يعمل بمثابة واقٍ طبيعي من الشمس من الداخل إلى الخارج، ويحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

4. غني بفيتامين ك

نظرًا لاحتوائها على مادة تسمى فيتامين ك ، يتم تضمين الخضروات الورقية في نظام غذائي مصمم لمساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن، إن قدرة هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون على تعزيز فقدان الوزن قوية جدًا، تشير الدراسات الحديثة أيضًا إلى أن فيتامين K قد يساعد في الوقاية من مرض السكري ، ومكافحة الالتهابات ، وتقليل تراكم الترسبات في الشرايين ، وحتى المساعدة في تأجيل ظهور أمراض العظام مثل هشاشة العظام.

5. منخفضة السعرات الحرارية

عند مقارنتها بالأطعمة الأخرى، تحتوي الخضروات الورقية الخضراء على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية ، وهي إحدى مزاياها الرئيسية، ما يجعلها طعامًا موصى به في نظام غذائي لفقدان الوزن. هذا يجعله إضافة مثالية لنظامك الغذائي لأنه لن يؤثر على كمية السعرات الحرارية التي تتناولها كثيرًا.



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