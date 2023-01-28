شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تقلل من تقلصات الدورة الشهرية.. أبرزها البرتقال والقرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تسبب تقلصات الدورة الشهرية أحيانًا آلامًا شديدة، بالإضافة للتقلبات المزاجية والتشنجات والرغبة الشديدة في تناول الطعام التي يمكن أن تدمر نظامهم الغذائي، من المرجح أن تتفاقم آلام الدورة الشهرية لدى النساء خلال الشتاء عندما تنخفض درجات الحرارة، فإن الإضافات البسيطة إلى نظامك الغذائي يمكن أن تساعد في تقليل الانزعاج والتقلصات، إليك الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها لتقليل تقلصات الدورة الشهرية في الشتاء، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".





إليك بعض الأطعمة التي تساعد في تقليل تقلصات الدورة الشهرية في الشتاء: 1. البرتقالمن أفضل الأطعمة لتقلصات الدورة الشهرية البرتقال، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة أكبر من فيتامين سي مقارنة بالليمون، يحتوي البرتقال أيضًا على المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د، يحتوي البرتقال في الواقع على نفس القدر من هذه العناصر الغذائية الموجودة في الحليب، يمكن أن يساعد البرتقال في تخفيف آلام الدورة الشهرية وتخفيف التقلصات. البرتقال في موسم الشتاء.

2. القرفةالقرفة عشب يستخدم في جميع أنحاء العالم، كثيرًا ما تستخدم القرفة في الشتاء أيضًا للحفاظ على دفء الجسم طوال الأشهر الباردة، نظرًا لتأثيرات القرفة المضادة للتشنج ، فقد أثبتت أنها يمكن أن تخفف من تقلصات الدورة الشهرية، لقد ثبت أنه يقلل بشكل كبير من الانزعاج ونزيف الحيض والغثيان والقيء التي تعد من الآثار الجانبية لعسر الطمث.

3. الشوكولاتة الساخنة (الداكنة)يمكن أن يضمن تناول مشروب الشوكولاتة الداكنة تحسين مزاجك بالإضافة إلى تخفيف آلام الدورة الشهرية. يوجد الحديد والمغنيسيوم ، اللذان يعتقد أنهما ينشطان الجسم أثناء الحيض ، في الشوكولاتة الداكنة. خلال دورتك الشهرية ، حضري كوبًا من الشوكولاتة الساخنة ودلل نفسك.

4. الليمونالفيتامينات، وخاصة فيتامين سي، وفيرة في الليمون.،يمكن لجسمك أن يمتص الحديد بشكل أفضل من الطعام إلى مجرى الدم والأنسجة بمساعدة فيتامين سي، قد يكون الحصول على فيتامين سي الإضافي مفيدًا لزيادة امتصاص الحديد لأنك قد تفقد المزيد من خلايا الدم الحمراء أثناء الدورة الشهرية أكثر مما يستطيع جسمك تعويضه، يعتبر الليمون غذاءً رائعًا لتناوله لمنع التشنجات العضلية لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

5. الفواكه المجففة والمكسراتلأنها قد تقلل من آلام الدورة الشهرية ، ابدأ يومك بحفنة من الفواكه الجافة والمكسرات مثل الزبيب الأسود والكاجو، الزبيب الأسود مصدر مهم للحديد ويساعد في تعزيز الدورة الدموية، من ناحية أخرى ، يساعد المكون المسمى توكوفيرول الموجود في الكاجو على تنظيم الدورة الشهرية مع تقوية منطقة الحوض.

6. الزنجبيلوندر عشب الزنجبيل ممتاز في تقليل تقلصات الدورة الشهرية. هذا النبات ضروري لتقليل إنتاج البروستاجلاندين الذي يسبب الانزعاج. ويمكنه أيضًا أن يجعل الفترات غير المنتظمة منتظمة ويحارب الخمول المرتبط بمتلازمة ما قبل الحيض.