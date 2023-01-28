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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تصبح فكرة فقدان الوزن أقل جاذبية عندما تكتشف أن الجلد المترهل حول المعدة أو الفخذين أو الذراعين قد لا يتقلص بعد ذلك.

وفقًا لموقع "everydayhealth" يحدث هذا غالبًا عندما يكون لديك تحول كبير في الوزن، حيث يصبح من الصعب على جسمك التراجع بسرعة كافية، ومع ذلك ، يمكنك اتباع خطوات معينة لتحسين مرونة بشرتك وزيادة مستويات الكولاجين لمنع الجلد المترهل بعد فقدان الوزن.

وإليك العوامل التي تجعل بشرتك مرتخية بعد فقدان الوزن ونصائح لمنع ذلك.

العوامل التي تجعل بشرتك رخوة بعد فقدان الوزن التدخين

يمكن أن يقلل التدخين من إنتاج الكولاجين في الجسم ويتلف الكولاجين الموجود في الجسم، هذا يمكن أن يؤدي إلى ترهل الجلد بعد أن تفقد الكثير من الوزن.

التعرض لأشعة الشمس

يمكن لجسمك أن يقلل من إنتاج الكولاجين والإيلاستين عندما يتعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة. هذا يمكن أن يرخي بشرتك، خاصة عندما يكون لديك الكثير من فقدان الوزن.

فترة زمنية

عامل آخر يمكن أن يساهم في ترهل الجلد هو الفترة الزمنية التي تزداد فيها وزنك، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن لفترة أطول من الوقت، يصبح من الصعب على بشرتك أن تنقبض وفقًا لذلك.

6 طرق لمنع الجلد المترهل بعد فقدان الوزن اهدف إلى إنقاص الوزن تدريجيًا

يمكنك اختيار إنقاص الوزن تدريجياً بدلاً من التخلص من العديد من الكيلوجرامات بسرعة، يجب عليك إنقاص الوزن عن طريق بناء العضلات لتجنب الجلد المترهل.

احمي بشرتك من الشمس

يجب عليك اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية بشرتك من أشعة الشمس، بالإضافة إلى ذلك ، تجنب تعريض جسمك لأشعة الشمس لساعات طويلة، تذكر أن تضع طبقة واقية من الشمس جيدة على بشرتك لتجنب أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

تناول طعام صحي

يجب أن تحافظ على تناول نظام غذائي صحي وأن تشمل الأطعمة الغنية بالبروتين وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ لمنع بشرتك من الترهل، بعض الأطعمة التي يجب أن تتناولها هي الأفوكادو والبيض واللحوم والبروكلي والشوكولاتة الداكنة والأسماك وما إلى ذلك.

اشرب كمية كافية من الماء

يجب أن تشرب كمية كافية من الماء لتعزيز مرونة الجلد ومنعها من الترهل، سيساعد هذا أيضًا في ترطيب بشرتك وترطيبها مما يجعلها تبدو أفضل.

تجنب التدخين

يعد التدخين من العوامل التي تؤدي إلى ترهل الجلد، لذا يجب تجنبه للحفاظ على مستويات الكولاجين لديك، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التدخين أيضًا إلى شيخوخة الجلد المبكرة.

تناول المكملات الغذائية إذا لزم الأمر

يمكنك استشارة طبيبك لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى تناول أي مكملات، بعض المكملات الغذائية التي يمكن تناولها هي تلك التي تشمل الكولاجين وزيت السمك وما إلى ذلك.

إذا كان الجلد المترهل يزعجك كثيرًا، فيمكنك اختيار الحصول على علاجات طبية مثل جراحة نحت الجسم أو الإجراءات غير الجراحية مثل التقشير الكيميائي وتفتيح الجلد بالموجات فوق الصوتية والمعدلات العصبية وما إلى ذلك، أو العلاجات الجراحية مثل شد البطن وشد الجسم والثدي رفع، شد الفخذين، إلخ.