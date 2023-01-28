شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار جديد يكشف عن مرض ألزهايمر قبل 4 سنوات من تشخيصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل بحث جديد من معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب (IoPPN) في كينجز كوليدج لندن إلى اختبار قائم على الدم يمكن استخدامه للتنبؤ بخطر الإصابة بمرض الزهايمر لمدة تصل إلى 3.5 سنوات قبل تشخيص الإصابة به، بحسب ما ذكر موقع neurosciencenews.

تدعم الدراسة، التي نُشرت في مجلة Brain ، فكرة أن مكونات الدم البشري يمكن أن تعدل تكوين خلايا دماغية جديدة ، وهي عملية تسمى تكوين الخلايا العصبية يحدث تكوين الخلايا العصبية في جزء مهم من الدماغ يسمى الحُصين والذي يشارك في التعلم والذاكرة.

بينما يؤثر مرض الزهايمر على تكوين خلايا دماغية جديدة في الحُصين خلال المراحل المبكرة من المرض، لم تتمكن الدراسات السابقة إلا من دراسة تكوين الخلايا العصبية في مراحله اللاحقة من خلال تشريح الجثث.

لفهم التغييرات المبكرة، جمع الباحثون عينات دم على مدى عدة سنوات من 56 فردًا يعانون من ضعف إدراكي معتدل (MCI) ، وهي حالة يبدأ فيها شخص ما بتدهور ذاكرته أو قدرته المعرفية.

على الرغم من عدم إصابة كل من يعاني من الاختلال المعرفي المعتدل بالإصابة بمرض الزهايمر، فإن أولئك الذين يعانون من هذه الحالة يتقدمون إلى التشخيص بمعدل أعلى بكثير من السكان الأوسع. من بين 56 مشاركًا في الدراسة، ذهب 36 لتشخيص مرض الزهايمر.

قالت الدكتورة ألكساندرا ماروزاك، أحد المؤلفين الأوائل المشاركين في الدراسة من كينجز كوليدج لندن ، "في دراستنا ، عالجنا خلايا المخ بالدم المأخوذ من الأشخاص المصابين بالاختلال المعرفي المعتدل ، واستكشفنا كيف تغيرت تلك الخلايا استجابةً للدم مع تقدم مرض الزهايمر."

في دراسة كيفية تأثير الدم على خلايا الدماغ ، توصل الباحثون إلى عدة اكتشافات رئيسية عززت عينات الدم التي تم جمعها من المشاركين على مر السنين والذين تدهوروا لاحقًا وتطور مرض الزهايمر من انخفاض نمو الخلايا وانقسامها وزيادة في موت الخلايا المبرمج (العملية التي يتم من خلالها برمجة الخلايا للموت).

ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن هذه العينات زادت أيضًا من تحويل خلايا الدماغ غير الناضجة إلى خلايا عصبية في الحُصين.

في حين أن الأسباب الكامنة وراء زيادة تكوين الخلايا العصبية لا تزال غير واضحة ، فإن الباحثين يفترضون أنها قد تكون آلية تعويض مبكرة للتنكس العصبي (فقدان خلايا الدماغ) التي يعاني منها أولئك الذين يصابون بمرض الزهايمر.

وقال الباحثون"في دراستنا وجدنا أول دليل لدى البشر على أن نظام الدورة الدموية في الجسم يمكن أن يكون له تأثير على قدرة الدماغ على تكوين خلايا جديدة "