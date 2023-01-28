شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء ترتكبها فى الشتاء عند العناية بالبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تصبح بشرتك جافة للغاية مع انخفاض درجات الحرارة ، ما يسبب تهيجًا وتقشرًا ومشاكل جلدية أخرى، ما يؤدي في النهاية إلى إتلاف حاجز البشرة الواقي وينتج عنه بشرة باهتة ومتضررة، ويمكن تجنب كل هذا بسهولة، يمكنك الحصول على بشرة صحية ومشرقة طوال العام إذا كنت تراقب أخطاء العناية بالبشرة في فصل الشتاء والتي كثيرًا ما يرتكبها الكثير منا، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv". تجنبي هذه الأخطاء في فصل الشتاء 1. الاستحمام بالماء الساخنيتم إزالة زيوت البشرة عند الاستحمام بالماء الساخن، هذا هو سبب ظهور بشرتك باللون الأحمر، قلل درجة حرارة الماء وعالج بشرتك الشتوية بلطف، أو خذ حمامًا ساخنًا بانتظام واشطفه بالماء البارد قبل الخروج من الحمام مباشرة.

2. استخدم المرطب المناسبتؤدي رطوبة الصيف إلى فقدان بشرتك كمية أقل من الماء، الشتاء يستنزف الماء تمامًا، الجلد الذي تضررت الدهون والبروتينات فيه يكون أكثر حساسية، اختر مرطبًا يحتوي على زيوت للمساعدة في تعويض الدهون المفقودة، ابحث عن الزيوت النباتية مثل الجوجوبا وعباد الشمس والأفوكادو وبذور الخروع وجوز الهند والسيراميد والسكوالين التي تساعد على تعويض زيوت الجلد المفقودة، زبدة الشيا والكاكاو من المرطبات التقليدية أيضًا.

3. استخدام المنظفات القاسيةعند الاستحمام في الشتاء، يرجى استخدام منظفات معتدلة، استخدم فقط صابون اليدين السائل الرغوي الخفيف الذي يشطف تمامًا لأن أي بقايا صابون قد تستمر في امتصاص الدهون وإلحاق الضرر ببروتين الجلد بعد فترة طويلة من تجفيف يديك بالمنشفة.

4. عدم البقاء رطبالماء عنصر ضروري لجميع أشكال الحياة من أجل البقاء، سيظهر نقص الترطيب في شكل بشرة جافة ومشدودة ومتقشرة إذا لم تحصل بشرتك على كمية كافية من الماء، البشرة الجافة أكثر عرضة للتجاعيد ولديها مرونة أقل، لإزالة السموم من الجسم والحفاظ على صحة الجلد ، يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب (2 لتر) من الماء يوميًا سيقلل الجفاف.

5. عدم وضع ما يكفي من واقي الشمسيمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تضر الجلد طوال العام من خلال التسبب في الشيخوخة المبكرة وبقع الشمس ومشاكل أخرى، يعتقد الكثير من الناس خطأً أن الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ليست مطلوبة في الشتاء لأن الأشعة فوق البنفسجية ، التي تمكّن الجلد من تسمير البشرة ، ليست بنفس الكثافة تقريبًا، يعد تطبيق واقي الشمس واسع النطاق قبل مغادرة المنزل إحدى الطرق.