شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من قضم أظافرك.. اعرف كيف يؤثر على الأسنان واللثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الناس لديهم عادة قضم الأظافر عند القلق، بينما يميل البعض إلى قضم أظافرهم دون قصد، من المهم أن تفهم أن قضم الأظافر يمكن أن يؤثر على صحتك بعدة طرق ولا ينبغي اعتباره عادة سيئة.

يمكن أن يسبب مضاعفات صحة الفم ويزيد من فرص الإصابة بالعدوى، يجب تجنب قضم الأظافر للحفاظ على صحة الفم ونظافة جيدة.

تسرد هذه المقالة حسب موقع "healthline"، أسباب قضم الأشخاص لأظافرهم وكيف يؤثر قضم أظافرك على أسنانك ولثتك، وبعض الإجراءات التي يمكنك تجربتها لمنع عادة قضم الأظافر.

لماذا يعض الناس أظافرهم؟

هناك عدة أسباب يمكن أن تجعل الناس يعضون أظافرهم، بعض منها على النحو التالي:

بعض الناس يعضون أظافرهم بسبب التوتر والعصبية والإحباط

يمكن أيضًا ملاحظة قضم الأظافر لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو الشعور بالوحدة

بعض الناس يعضون أظافرهم بدافع الملل

كيف يمكن أن يؤثر قضم الأظافر على أسنانك ولثتك؟

يمكن أن يؤثر قضم الأظافر على أسنانك ولثتك بعدة طرق، بعض منها على النحو التالي:

عندما تقوم بقضم أظافرك باستمرار، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشقق الأسنان أو تقطيعها، وذلك لأن الأظافر مصنوعة من مادة الكيراتين، وهي مادة صلبة تضغط على أسنانك، يؤدي ذلك إلى إضعاف أسنانك تدريجيًا ويمكن أن يؤدي إلى تكسر الأسنان.

يمكن أن يؤدي قضم الأظافر إلى ظهور تشققات في أسنانك مما يزيد من فرص الإصابة بتسوس الأسنان .

خطر آخر لقضم الأظافر هو أنه يمكن أن يجعل أسنانك تتحرك ويؤدي إلى سوء الإطباق والفجوات.

يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض اللثة مثل التهاب اللثة، بالإضافة إلى ذلك ، قد يتسبب في انحناء أسنانك أو عدم انتظامها أو يؤدي إلى ارتخاء الأسنان.

إذا كنت ترتدي دعامات ، فقد يؤدي قضم الأظافر إلى إتلاف أسنانك لأنه يضع ضغطًا إضافيًا عليها ويجعلها أضعف. يمكن أن يؤذي قضم الأظافر تقويم الأسنان.

يمكن أن يؤدي قضم الأظافر إلى ألم في الفك أو فرقعة في الفكين.

طرق منع قضم الأظافر

يمكنك تجربة مضغ العلكة الخالية من السكر لإلهاء نفسك عن قضم أظافرك.

حافظ على أظافرك قصيرة لتجنب قضمها

يمكنك طلاء أظافرك بطلاء أظافر مرير لمنع نفسك من قضمها، أو يمكنك حتى عمل مانيكير لأنه من غير المرجح أن يعض أظافر تبدو جيدة أو تدار بشكل جيد.

للتوقف عن عادة قضم الأظافر، يمكنك أن تطلب من أصدقائك أو أفراد عائلتك تذكيرك عندما يجدونك تقضم أظافرك.

إذا كنت من الأشخاص الذين يعضون الأظافر عندما تكون متوترًا، فحاول استخدام كرة الإجهاد كبديل.