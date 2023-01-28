لإنقاص أو زيادة الوزن إليكِ حمية الموز والحليب

بيروت - نادين محمد -

الموز والحليب مكونان كثيفان من العناصر الغذائية، لهما العديد من الفوائد الصحية، ويمكن أن يساعد تناول كوبين من اللبن المخفوق بالموز جنباً إلى جنب مع نظام غذائي متوازن في تخسيس الوزن أوزيادة الوزن؛ اعتماداً على عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها ونظامك الغذائي ونمط حياتك.

ضعي في اعتبارك استشارة طبيبك قبل تجربة حمية الموز والحليب؛ للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، أو اكتساب بضعة كيلوجرامات.

حمية الموز والحليب لزيادة الوزن

الموز غني بالفيتامينات والألياف الغذائية والمعادن، كما يعد غنياً بالبوتاسيوم ومجموعة من الألياف تساعد الجسم على التخلص من السموم المتراكمة.

يساعد النشا الموجود في الموز على تقليل حجم الوجبات المتناولة بعده، وتحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز وتقليل وزن الجسم.



فوائد الحليب

الحليب

الحليب عنصر أساسي في نظامنا الغذائي اليومي. وهو غني بالكالسيوم والبروتينات التي تساعد على تقوية العظام والعضلات .

بصرف النظر عن الحفاظ على قوة العظام، يساعد الكالسيوم أيضاً في إرسال إشارات الخلايا، وموازنة هرمون الغدة الدرقية .

يساعد الحليب كامل الدسم في تقليل السمنة وخفض ضغط الدم وتنظيم إنتاج الإنسولين وتحسين معدل الأيض.

الفوائد المشتركة للموز والحليب

يعد الموز والحليب معاً الأكثر غنى بالبروتينات والفيتامينات والألياف الغذائية والمعادن، فقط نضيف شرائح اللوز ومسحوق الكاكاو إلى ميلك شيك الموز؛ للحصول على مشروب غني بالألياف والبروتين.

يمكن استخدام حمية الموز والحليب لزيادة الوزن

كيف تساعد حمية الموز والحليب لإنقاص الوزن؟

لاكتساب الوزن، يجب زيادة السعرات الحرارية التي نتناولها، يوفر الموز والحليب جميع العناصر الغذائية اللازمة لاكتساب الوزن، وبناء العضلات الخالية من الدهون، والكربوهيدرات والكالسيوم لعظام أقوى.

استهلاك كوبين من اللبن المخفوق بالموز مرتين في اليوم، واستخدام موزة كبيرة وكوب من الحليب كامل الدسم لتحضيرها جنباً إلى جنب مع ميلك شيك الموز، فهذه الأطعمة عالية السعرات الحرارية تستخدم لزيادة الوزن وبناء العضلات الخالية من الدهون وتقوية عظامك.

يمكن أيضاً استشارة طبيبك وتناول مكملات لزيادة الوزن .



رجيم الموز والحليب مفيدٌ لزيادة الوزن

نحتاج إلى اتباع هذا النظام الغذائي لمدة 3 أيام .

يمكن تناول 2-3 موزات و2-3 أكواب من الحليب كامل الدسم 3 مرات في اليوم أثناء اتباع هذا النظام الغذائي.

يجب أن نحد من إجمالي السعرات الحرارية التي نتناولها إلى 1000 سعرة حرارية في اليوم، وهذا الرجيم ليس مخصصاً لفقدان الوزن على المدى الطويل.

لإنقاص الوزن، نوصي بتناول الحليب كامل الدسم. أثبتت الأبحاث أن الحليب كامل الدسم يساعد على إنقاص الوزن بشكل أفضل من الحليب قليل الدسم، قد نتناول الموز قبل أو بعد تناول الحليب أو تناول اللبن المخفوق.

جنباً إلى جنب مع الموز والحليب، علينا تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف التي تساعد على التخلص من الدهون بسرعة دون أن نشعر بالجوع.

رجيم الموز والحليب لإنقاص الوزن

في ما يلي بعض النصائح الإضافية لجعل النظام الغذائي للموز والحليب مناسباً.

-من يرغب في إنقاص الوزن مع رجيم الموز واللبن، فعليه أيضاً القيام ببعض التمارين الخفيفة.

-تجنب السكر المكرر والمشروبات الغازية والأطعمة والمشروبات المعلبة والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة غير الصحية.

-يمكنك صنع عصير الموز والحليب وإضافة بذور الشيا أو بذور الكتان المطحونة أو المكسرات أو مسحوق البروتين أو مسحوق الكاكاو أو شراب الشوكولاتة (إذا كنت ترغب في زيادة الوزن).

-تناول ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يومياً.

-النوم لمدة 7-8 ساعات.

-حافظ على التوتر من خلال عدم القلق كثيراً بشأن وزنك.

-توقف عن هذا النظام الغذائي فوراً إذا شعرت بالضعف واستشر الطبيب؛ للحصول على مزيد من النصائح.

-اتبع نظاماً غذائياً صحياً وممارسة الرياضة للحفاظ على الوزن والحفاظ على لياقتك ونشاطك.

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