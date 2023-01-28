هل مشروبات حرق الدهون فعالة؟ 

بيروت - نادين محمد -

بات الشاي الأخضر هو المشروب المفضل لفقدان الوزن، ليس هو فحسب بينما هناك 3 مشروبات معروفة على نطاق واسع بفوائدها في تخسيس الوزن، لكن ثمة معلومات طبية يجب معرفتها حتى لا تتعلقي بأوهام.

​

مشروبات حرق الدهون

يقول خبراء التغذية أن الشيء الوحيد الذي سيساعدك على إنقاص الوزن هو أن تكون تقليل السعرات الحرارية بينما مشروبات حرق الدهون هي مجرد عامل مساعد.

اقرئي أيضا : أفضل 6 مشروبات منزلية لإنقاص الوزن بسرعة والتخلص من السموم

في ما يلي أشهر مشروبات تخسيس لإنقاص الوزن وطرق عملها:

1. خل التفاح

​

خل التفاح

خل التفاح معروف بخصائصه في إنقاص الوزن. كما أن له عدد كبير من الفوائد الصحية، بما في ذلك العناية بصحة قلبك وخطر الإصابة بمرض السكري. تبين أن شرب خل التفاح لفقدان الوزن لا يحقق نتائج سحرية.

قد يتسبب خل التفاح في شعور الناس بالشبع لفترة أطول ولكن هذا لا يعني أن يحرق الدهون أو أنه الحل الفعال لإنقاص الوزن، كما أن تناوله في بعض الأحيان محفوفًا بالمخاطر، نظرًا لأنه قد يسبب الحموضة، ويؤثر على الجهاز الهضمي وصحة الفم أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لخل التفاح أن يتفاعل بسهولة مع الأدوية.

2. الشاي الأخضر

​

الشاي الأخضر

عندما يتعلق الأمر بالشاي الأخضر ، هناك ثلاثة حالات: أولئك الذين يحبونه ، والذين يكرهونه، والذين يشربونه على أمل إنقاص الوزن. شرب كوب واحد من الشاي الأخضر في الصباح لا يفعل شيئًا لك. إذا كنت ترغب حقًا في زيادة عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك ، اشربي عشرين كوبًا من الشاي الأخضر.

صحيح أن الشاي الأخضر يمكن أن يرفع معدل الأيض، لذلك تحرق المزيد من السعرات الحرارية ولكنه تأثير طفيف، إن وجد، على الوزن.

3. عسل وليمون وماء الزنجبيل

​

الزنجبيل

إن احتساء كوب ساخن من العسل والليمون وماء الزنجبيل لذيذٌ ومهدئ. يعتقد معظم الناس أن شرب ماء الليمون والعسل على معدة فارغة في الصباح يساعد في إنقاص الوزن. لكن الحقيقة أن هذه الأشياء لن تذوب دهونك.

العسل والليمون وماء الزنجبيل ليس سوى مشروب غني بمضادات الأكسدة. كما أن فيتامين سي يجعله مفيدًا للمناعة ، واستهلاك الماء أول شيء في الصباح يساعد جسمك على بدء يومك بشكل إيجابي لأنه مرطب.

لكن مرة أخرى ، قد لا يكون لهذا علاقة بفقدان الوزن. إنه ليس مشروبًا سحريًا يحرق الدهون.