شكرا لقرائتكم خبر عن حفنة من عين الجمل يوميًا تمنع الأمراض المزمنة ومفيدة لصحة قلبك ومخك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الأبحاث أن البذور والمكسرات، تلعب دورًا في صحة القلب وصحة الدماغ ومحاربة الشيخوخة، حيث تشير الدراسات إلى أن المكسرات يمكن أن تساعدك على العيش لفترة أطول، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "ديلى إكسبرس".



عين الجمل

وقال الموقع، إن هناك أشياء يمكننا القيام بها لاتخاذ خطوات نحو نمط حياة صحية تؤثر على طول العمر، أحد هذه الخيارات هو النظام الغذائي .

وفقًا لبحث شاركتهCalifornia Walnuts ، فإن تناول الجوز "عين الجمل"، كوجبة خفيفة يومية طريقة مثبتة لتعزيز صحتك وربما تعيش لفترة أطول.





عين الجمل

كجزء من الدراسة المستمرة لتطور مخاطر الشريان التاجي لدى الشباب(CARDIA) ، راجع العلماء 20 عامًا من تاريخ النظام الغذائي و30 عامًا من القياسات الجسدية والسريرية لأكثر من 3300 شخص، ووجدوا أن المشاركين الذين تناولوا الجوز في وقت مبكر من حياتهم أظهروا احتمالية أكبر لأن يكونوا أكثر نشاطًا بدنيًا، وأن يتبعوا نظامًا غذائيًا عالي الجودة، ويعانون من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بشكل أفضل مع تقدمهم في العمر.

في دراسة أحدث نُشرت في مجلة Nutrition ، إن هذا قد يكون بسبب المزيج الفريد من العناصر الغذائية الموجودة في الجوز وتأثيره على النتائج الصحية.

باستخدام بيانات من دراسةCARDIA ، قارن الفريق البيانات الخاصة بـ 3000 شخص تم تصنيفهم إما على أنهم "مستهلكو الجوز" أو "لا يستهلكون للجوز"، كان متوسط ​​تناول الجوز خلال الدراسة حوالي 21 جرامًا يوميًا، بشكل عام، أبلغ الباحثون عن النتائج التالية لمستهلكي الجوز مقارنة بالمجموعات الأخرى:

كان لدى مستهلكي الجوز: انخفاض في مؤشر كتلة الجسم، ومحيط الخصر، وضغط الدم، وحدث انخفاض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وهذه كلها عوامل تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وخلصت الدراسة إلى أن تناول الجوز وغيره من المكسرات كان مرتبطًا بعوامل خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن جودة النظام الغذائي تتوافق مع إرشادات النظام الغذائي الأمريكي 2020-2025 للأمريكيين لاستهلاك المكسرات، مثل الجوز، لنظام غذائي صحي، واستبدال الدهون المشبعة بالدهون الأخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في المكسرات وزيت الزيتون ".

يحتوي الجوز على كميات كبيرة من حمض أوميجا 3 ، وألفا لينولينيك الأساسي النباتي، والذي تظهر الأبحاث أنه قد يلعب دورًا في صحة القلب وصحة الدماغ والشيخوخة الصحية، يحتوي الجوز أو عين الجمل على 4.4 جرام من البروتين و 1.4 جرام من الألياف لكل 30 جرام، علاوة على ذلك، فهو مليئ بالعناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين هـ والماغنيسيوم وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك والبوتاسيوم ، كما أنه يحتوي على الثيامين والزنك وحمض البانتوثنيك والحديد.