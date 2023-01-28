7 أطعمة صحية ومجربة يمكن تجربتها لزيادة وزنك بشكل صحي 

بيروت - نادين محمد - إذا كنت لا تكتسبين وزناً بغض النظر عن مقدار ما تتناولينه من طعام، فأنت بالتأكيد معرض لخطر نقص الوزن. في هذه الحالة، يتعين عليك تناول الأطعمة أو المكملات الغذائية لزيادة الوزن. قد يكون بسبب زيادة التمثيل الغذائي، أو العدوى الفيروسية، أو فرط نشاط الغدة الدرقية، أو اضطراب الأكل، أو داء السكري من النوع 1، أو الجينات، أو الإجهاد، أو اتباع نظام غذائي غير صحي.

يمكن أن يؤدي نقص الوزن إلى مشاكل مثل ضعف العظام والعقم، وضعف المناعة وتساقط الشعر يمكن أن يساعدك تناول أطعمة معينة بالتأكيد على زيادة بعض الكيلوجرامات عن طريق تحفيز زيادة الدهون وتحسين كتلة العضلات والعظام. ومع ذلك، من المهم بنفس القدر أن تقومي باختيار الأطعمة الصحية بدلاً من الوجبات السريعة غير الصحية يمكن أن يسبب العديد من الأمراض المميتة. إليك أبرز الأطعمة التي تعمل على زيادة الوزن بطريقة صحية.

1. الموز

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الموز واحد من أكثر الفواكه صحة وهو غني بالكربوهيدرات والدهون وأحماض أوميغا 3 الدهنية وأحماض أوميغا 6 الدهنية والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين أ وسي وحمض الفوليك والألياف الغذائية والسكر الطبيعي والبروتين.

يحتوي الموز على حوالي 89 سعرة حرارية. تناول موزتين على الأقل يومياً لزيادة الوزن وتحسين صحتك العامة.

2. الفاكهة المجففة

تعد الفواكه المجففة هي التمر والتين المجفف والمشمش وغيرها من المصادر الغنية بالألياف. علاوة على ذلك، تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة العامة وبناء العضلات، كما أنها تساعد في تحقيق فائض السعرات الحرارية المطلوب لزيادة الوزن، وتقلل من كمية الدهون المخزنة في الجسم. يمكن تناول الفاكهة المجففة وجبات خفيفة طوال اليوم. ومع ذلك، التأكد من شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف.

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3. الأفوكادو

هذه الفاكهة متعددة الاستخدامات غنية بالدهون والسعرات الحرارية. يحتوي الأفوكادو المتوسط على حوالي 300 سعرة حرارية و31 جراماً من الدهون. علاوة على ذلك، فإن الدهون الموجودة في الأفوكادو أحادية غير مشبعة، وبالتالي فهي صحية للقلب. يمكن أن يؤدي تناول الأفوكادو على أساس يومي إلى زيادة 6 أرطال في الأسبوع.

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4. البطاطس

تعد البطاطس من أغنى مصادر الكربوهيدرات والسكريات المعقدة. لذلك، يوصى للأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن بتناول رقائق البطاطس المحضرة في زيت صحي أو شطائر تتكون من البطاطس كوجبات خفيفة بين الوجبات. تساهم البطاطس المشوية أو المخبوزة بشكل فعال في زيادة الوزن، ويجب تجنب الرقائق المقلية والأطعمة المصنعة غير الصحية؛ لأنها تحتوي على دهون غير مشبعة أو دهون متحولة.

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5. المعكرونة والنودلز

يمكن تحضيرها بسهولة بعدة طرق، وتعتبر مصادر لذيذة وغنية بالسعرات الحرارية من الكربوهيدرات، وهي متوفرة بسهولة ويجب طهيها مع الكثير من الخضر لتوفير الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى.

6. الزبدة

الصورة من موقع freepik

الزبدة مليئة بالدهون المتعددة غير المشبعة، كما أنها مصدر جيد للفيتامينات A وB12 وE وK2 وD والمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية أحماض أوميغا 6 الدهنية.

تحتوي الزبدة على حوالي 100 سعر حراري لكل ملعقة كبيرة، ستساعد بالتأكيد في زيادة الوزن.

ومع ذلك، ضعي في اعتبارك أن تناول الزبدة الزائدة يمكن أن يؤثر على صحتك بشكل خطير. تناول ملعقتين كبيرتين من الزبدة يومياً وبمجرد أن تكتسبي القليل من الوزن، قللي الكمية.

7. الجبن

الجبن يعد ألباناً عالية السعرات الحرارية إلا أنه مصدر جيد للكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات A وD وحمض الفوليك والكولين والدهون والأحماض الدهنية مثل أوميجا 3 وأوميجا 6 لذلك عليك إدخال الجبن في نظامك الغذائي اليومي لزيادة الوزن وتقوية عظامك.

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المصدر : موقع بولد سكاي الهندي

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