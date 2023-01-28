تعرف على أعراض نوروفيروس وطرق الوقاية

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القاهرة - سامية سيد - نوروفيروس هو فيروس شديد العدوى، وتظهر العدوى الفيروسية الناتجة عن نوروفيروس في الغالب خلال فصل الشتاء، في هذا التقرير نتعرف على أعراض نوروفيروس وطرق الوقاية، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي أعراض الإصابة بنوروفيروس؟

القيء هو العرض الكلاسيكي الرئيسي لعدوى نوروفيروس، الأعراض الأخرى للعدوى هي الغثيان والإسهال والحمى وتشنجات البطن والخمول.



كما أنه يسبب الجفاف عند الأطفال يؤدي الجفاف عند الأطفال إلى انخفاض التبول وجفاف الفم والحلق والشعور بالدوار حتى عند الوقوف لبضع دقائق.



وفقًا لمسؤولي الصحة ، فإن فيروس نوروفيروس، وهو عدوى التهاب المعدة والأمعاء بشكل أساسي ، نادرًا ما يكون خطيرًا ولكن إذا لم يتم فحصه في الوقت المناسب فإنه يمكن أن ينتشر بسرعة.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة ، يمكن أن يتسبب نوروفيروس في التهاب المعدة والأمعاء، عادة ما تستمر الأعراض لمدة يوم أو يومين ويتعافى المريض في غضون يوم إلى ثلاثة أيام.

كيف ينتشر نوروفيروس؟يعتبر الطعام والماء غير النظيفين والملوثين حاملين لفيروس نوروفيروس ينتشر الفيروس بشكل رئيسي من خلال البراز والفم.

تنتشر العدوى إما عن طريق الاستهلاك المباشر للطعام المصاب أو عندما يتم تقديم الطعام أو تحضيره من قبل شخص مصاب.

كيفية علاج شخص مصاب بنوروفيروس؟

على الرغم من عدم وجود دواء معين لعلاج عدوى نوروفيروس ، فإن النظافة هي الطريقة الوحيدة لتجنبها.

يقترح خبراء الصحة تنظيف اليدين بانتظام. إذا أصيب شخص بالقرب منك بالفيروس ، فمن المستحسن تنظيف اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر لتجنب الإصابة بالفيروس.

متى يكون الإنسان أكثر عدوى؟يقول مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة إن الشخص المصاب بفيروس نوروفيروس يكون أكثر عدوى عندما يتقيأ كثيرًا وخلال الأيام القليلة الأولى بعد التعافي من المرض، يبقى الفيروس في براز المتعافين لمدة أسبوعين على الأقل، كونك معديًا يعني أنه يمكن للشخص أن يفرز مليارات من جزيئات نوروفيروس ويمكن أن يصيب الآخرين.

ما هي عوامل الخطر للإصابة بنوروفيروس؟

عوامل الخطر التي تجعل الشخص عرضة للعدوى هي تناول الطعام في مكان تم فيه تحضير الطعام من قبل شخص مصاب بفيروس نوروفيروس.



كما أن العيش في أماكن قريبة مثل المستشفيات ودور رعاية المسنين يزيد أيضًا من خطر الإصابة بفيروس نوروفيروس.



إن البقاء بالقرب من شخص مصاب يعرّض الشخص لخطر أكبر للإصابة بالفيروس.