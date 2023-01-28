شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار الجانبية لتناول العديد من الأدوية وكيفية تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تحتاج إلى أدوية لعلاج المشاكل الصحية أو الوقاية منها، فإن تناول العديد من الأدوية في نفس الوقت قد يكون خطيرًا.

وفقًا لموقع "healthline" يسمى تناول خمسة أدوية أو أكثر كل يوم بالإفراط في الأدوية، يحدث التعدد غير المناسب من الأدوية عندما تتناول الكثير من الأدوية وتواجه آثارًا جانبية خطيرة.

عدد من الحالات الطبية التي يديرها العديد من الأطباء

لديك مشاكل صحية عقلية طويلة الأمد

مقيم في مرفق رعاية طويلة الأجل

من يتأثر بتعدد الأدوية؟ينتشر التعدد الدوائي على نطاق واسع في المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، كبارًا وصغارًا، إذا كانت لديك الحالات التالية، فمن المرجح أن تستخدم الأدوية

مشاكل في في الذاكرة

حوادث وهشاشة العظام

فشل الكلى

فشل الكبد

العلاج في المستشفيات

خطر الموت أكبر

الآثار الجانبية لتعدد الأدويةتحدث الآثار الجانبية لأن بعض الأدوية تتفاعل سلبًا في جسمك، يشير الخبراء إلى ذلك على أنه "تفاعل دوائي"، إذا كنت تتناول الكثير من الأدوية ، فقد يكون لديك عدد من الآثار الجانبية، يمكن أن تؤدي التفاعلات الدوائية إلى:

إذا كنت تتناول العديد من الأدوية لأمراض مزمنة مختلفة ، فقد تكون عرضة لخطر الإفراط الدوائي غير المناسب، إذا لم يكن لديك طبيب واحد يقوم بمراجعة هذه الأدوية بشكل منتظم ، فقد تتناول أكثر مما تحتاج إليه.





كيف يمكن للأطباء تحديد وتصحيح التعدد الدوائي غير المناسب؟

من الضروري أن يبحث الأطباء عن علامات تعدد الأدوية غير المناسب. يمكن أن تشمل هذه:

قلق

كآبة

فقدان الشهية

الارتعاش

ضعف

دوخة

أن تكون أقل يقظة

التعب

الآثار الجانبية لتعدد الأدويةالخبر السار هو أنه يمكنك إجراء تعديلات لتجنب الآثار السلبية لتعدد الأدوية غير الصحيح. من الأهمية بمكان الحفاظ على صحتك عن طريق القيام بما يلي:





قم بعمل قائمة بالوصفات الطبية الخاصة بكأعد قائمة بالأدوية التي تتناولها. قم بتدوين اسم كل دواء ، وقوته ، وعلامته التجارية ، وجرعته ، وما تستخدمه من أجله ، ومتى وكيف تتناوله. يجب عليك أيضًا تدوين وقت بدء تناوله والطبيب الذي أعطاك إياه.





تعرف على معلومات عن أدويتكيمكنك الحصول على نشرة معلومات طبية من الصيدلي، يمكنهم أيضًا الإجابة على أي استفسارات متعلقة بالمخدرات قد تكون لديكم. ستكون هذه المعلومات مفيدة في المستقبل ، خاصةً إذا بدأت دواءً جديدًا، يمكنك التعرف على التفاعلات والآثار الجانبية المحتملة من خلال القيام بذلك.





استشر طبيبكتحقق من نظام الأدوية الخاص بك في كل موعد. اسأل طبيبك عما إذا كان يجب عليك الاستمرار في تناول جميع الأدوية التي تشكل جزءًا من خطة العلاج الخاصة بك. يمكنك أيضًا الاستفسار عن الكيفية التي يساعدك بها كل دواء على البقاء بصحة جيدة.