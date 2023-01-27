شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العلاج بالليزر قد يساعد فى منع الأشكال الشائعة لسرطان الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن أن العلاج بالليزر التجميلي الذي يمحو التجاعيد والندبات والبقع العمرية وأضرار أشعة الشمس قد يمنع عودة بعض سرطانات الجلد، ووجد الباحثون أنه في المرضى الذين يعانون من سرطان الخلايا القاعدية أو الحرشفية ، قلل العلاج بالليزر الجزئي من فرص تكرار الإصابة بالسرطان بمقدار النصف تقريبًا، بحسب موقع "Health".

وقال كبير الباحثين الدكتور ماثيو أرام، مدير مركز الليزر للأمراض الجلدية والتجميل في مستشفى ماساتشوستس العام بالولايات المتحدة الأمريكية: "نحن في الواقع لا نعرف سبب حصول هذا الإجراء على هذه النتيجة".

وتابع: "هناك نظريات حول ما إذا كان العلاج يتسبب في تغيير وظائف المناعة والجلد أم لا ، لكن ليس لدينا دليل على ذلك".

قال أرام: "يعالج الليزر الجزئي جزءًا من الجلد ويترك غالبية الجلد دون علاج ولكن على الرغم من أننا نعالج جزءًا فقط من الجلد ، فإن الجلد بأكمله يستفيد منه."

سرطانات الجلد القاعدية والحرشفية هي أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا وعادة ما تكون قابلة للشفاء عند اكتشافها مبكرًا.

راجع فريق الباحثين سجلات المرضى الذين يعانون من سرطان الخلايا القاعدية أو الحرشفية.

عادةً ما يكون هؤلاء المرضى معرضين بنسبة 35٪ للإصابة بسرطان جديد في غضون ثلاث سنوات و50٪ خطر تكرار الإصابة به في غضون خمس سنوات.

وخضع 43 مريضًا للعلاج بالليزر فيما بعد، بينما لم يخضع 52 مريضًا للعلاج، من بين المرضى الذين عولجوا بالليزر، طور 21٪ منهم سرطانات قاعدية أو خلايا حرشفية جديدة في الوجه على مدى متابعة لأكثر من ست سنوات. ووجد الباحثون أنه من بين المرضى غير المعالجين ، أصيب 40٪ بسرطان جديد.

بعد التعديل حسب العمر والجنس ونوع الجلد ، كان المرضى غير المعالجين أكثر عرضة للإصابة بسرطانات جديدة بثلاث مرات تقريبًا من المرضى المعالجين بالليزر.

وأشار الباحثون إلى أنه من بين المرضى الذين عولجوا والذين أصيبوا بسرطان الجلد مرة أخرى ، فإن تكرار الإصابة استغرق وقتًا أطول من المرضى غير المعالجين.

على الرغم من هذه النتائج، لا ينصح بالحصول على هذا العلاج بالليزر على أمل منع سرطان الجلد أو تكرار الإصابة بسرطان الجلد.

قال الباحثون إن أهم شيء يجب القيام به هو فحص بشرتك للبحث عن أي نمو جديد ولرؤية طبيب أمراض جلدية معتمد لفحصك بعناية أكبر بحثًا عن أي بقع محتملة التسرطن أو سرطانات الجلد.

وأضاف " استخدم واقيًا من الشمس ، وتجنب أشعة الشمس ، وارتداء القبعات ، وكل هذا السلوك الوقائي ، فهذه الأشياء لا تتغير، ولا أوصي بفعل أي شيء أكثر من ذلك. لا أوصي الجمهور بالخروج والقيام بهذا الإجراء وقال "هذا الإجراء مكلف، هناك فترة نقاهة. ليست هناك حاجة للقيام بذلك".