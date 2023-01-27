شكرا لقرائتكم خبر عن تناولها باعتدال.. إليك 5 فوائد صحية لتناول الكربوهيدرات أبرزها إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمجرد أن يقول أي شخص نظام غذائي صحي، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو التخلص من الكربوهيدرات، ووفقًا للفكرة الشائعة، تؤدي الكربوهيدرات إلى زيادة الوزن وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم وضعف التمثيل الغذائي وغير ذلك، إلا أنه يجب على المرء أيضًا أن يتذكر أن الكربوهيدرات تعد عنصرًا غذائيًا مهمًا للحفاظ على نظام غذائي متوازن، فهي واحدة من المغذيات الثلاثة (الدهون والبروتينات الأخرى) التي يحتاجها الجسم يوميًا.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الكربوهيدرات "النشا والألياف والسكر"، وإليك بعض الأسباب المهمة للغاية التي تجعلك تدرج الكربوهيدرات في نظامك الغذائي اليومي، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

5 فوائد صحية لإضافة الكربوهيدرات إلى نظامك الغذائي اليومي يعزز الكربوهيدرات فقدان الوزن

على عكس الفكرة الشائعة، قد تساعد الكربوهيدرات الجيدة في التخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة، الألياف هي كربوهيدرات معقدة يحتاجها الجسم لتعزيز عملية الهضم،تجعلنا ممتلئين لفترة أطول كلا هذين العاملين يساعد في تسهيل فقدان الوزن.

يساعد الكربوهيدرات في تحسين صحة القلب

الكربوهيدرات ليست ضارة بالقلب، طالما أنك تختار مجموعة متنوعة من الكربوهيدرات الكاملة والمعالجة بالحد الأدنى باعتدال في الواقع، إذا تم تناول الألياف القابلة للذوبان بوعي ، فإنها تساعد في إدارة مستوى الكوليسترول في الجسم ، مما يساعد على صحة القلب بشكل أكبر.

يساعد الكربوهيدرات في تعزيز الذاكرة

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة "تافتس" الأمريكية أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يؤثر على عمل الناس وذاكرة الرؤية المكانيةومن ثم ، اقترحوا تضمين الكربوهيدرات الصحية في النظام الغذائي اليومي للحفاظ على الذاكرة الحادة.

الكربوهيدرات قد تعزز الطاقة

الكربوهيدرات هي مصدر طاقة لأجسامنا لأداء مهامنا اليومية، تعتبر الكربوهيدرات ، إلى جانب البروتينات والدهون ، من المغذيات الكبيرة التي تعطي الطاقة للجهاز العصبي.

يساعد الكربوهيدرات في بناء العضلات

الكربوهيدرات لها تأثير يحافظ على البروتين، مما يعني أنها ستسمح للبروتين بالمساعدة في بناء العضلات في أجسامنا ، والمساعدة في التآكل ، وإصلاح الأنسجة.