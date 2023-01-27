شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأعراض الأولية يمكن أن تتنبأ بمدى سرعة تقدم مرض الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فقدان الذاكرة أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا لمرض الزهايمر والخرف، ولكنه لا يشير بالضرورة إلى سرعة تقدم المرض، وذكرت دراسة جديدة أن الأعراض الأولية يمكن أن تتنبأ بمدى سرعة تقدم مرض الزهايمر، بحسب موقع "Health".

وقال الباحثون أن الأشخاص الذين تشمل أعراضهم المبكرة تراجع اللغة أو اتخاذ القرار أو حل المشكلات يميلون إلى التراجع بشكل أسرع وأكثر حدة في وظائف المخ ونوعية حياتهم.

وقالت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان الذاكرة في وقت مبكر من الخرف لديهم في الواقع معدل انخفاض أبطأ من أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض أخرى في وقت سابق.

وجد الباحثون صعوبة في تكوين الجمل أو وضع الخطط أو حل المشكلات أو الحكم على المسافة - تنذر هذه الأعراض بانخفاض حاد وأسرع لمرضى الزهايمر والخرف مقارنة بمشاكل الذاكرة المبكرة.

قالت الباحثة الرئيسية الدكتور جاجان بيلاي، طبيب أعصاب في مركز كليفلاند كلينك لصحة الدماغ في ولاية أوهايو الأمريكية: "الأشخاص الذين يعانون من تغيرات في الذاكرة لديهم في الواقع معدل أبطأ قليلاً لتطور المرض من الأشخاص الذين لديهم أعراض أخرى ، مثل اللغة أو مشاكل الحكم ، من حيث قدرتهم على العمل بشكل مستقل والعناية بأنفسهم".

وقالت إنه إذا أثبتت هذه الأعراض المبكرة أنها دليل موثوق ، فيمكنها مساعدة المرضى وعائلاتهم على الاستعداد بشكل أفضل لما ينتظرهم.

وأضافت بيلاي أن التجارب المستقبلية لأدوية مرض الزهايمر يمكن أن تتجنب أيضًا التحيز المحتمل من خلال ملاحظة الأعراض المبكرة للأشخاص وفرز تلك التي يتوقع أن تشهد انخفاضًا سريعًا.

بالنسبة للدراسة ، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 2400 شخص مصاب بالخرف ، مستمدة من قاعدة بيانات يحتفظ بها مركز التنسيق الوطني لمرض الزهايمر.

تقوم العديد من مراكز علاج مرض الزهايمر في الولايات المتحدة بتغذية المعلومات بانتظام في قاعدة البيانات الفيدرالية ، والتي نمت منذ بدايتها في عام 1984 إلى مستودع كبير لبيانات المرضى للبحث.

مشاكل الذاكرة هي أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا لمرض الزهايمر والخرف. تظهر النتائج أن فقدان الذاكرة ، في حوالي 80٪ من الحالات ، هو أول علامة على وجود خطأ ما.

وقالت بيلاي: "عندما يفكر أي شخص في مرض الزهايمر ، فإنه يفكر في شخص يعاني من فقدان الذاكرة وكيف تقدم بمرور الوقت للتأثير على مجالات أخرى من وظيفته أو تفكيره"، من غير المعروف لعامة الناس أن مرض الزهايمر يمكن أن يظهر مع أعراض أخرى في البداية، ووجد الباحثون أن ما يقرب من 10٪ من مرضى الخرف يعانون في البداية من أعراض تتعلق بوظائفهم التنفيذية.

وقالت بيلاي: "قد يواجهون مشاكل في إصدار الأحكام". "لا يمكنهم التخطيط ليومهم أو أداء مهمة مثل تسجيل الدخول إلى جهاز كمبيوتر."

10٪ أخرى ظهرت لأول مرة مع أعراض متعلقة باللغة.

قالت بيلاي: "إنهم غير قادرين على التحدث بجمل كاملة ، ويكافحون للتعبير عن أنفسهم"، أظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من تلك الأعراض المبكرة الأكثر ندرة كان لديهم معدل تدهور أسرع في وظائف المخ وقدرتهم على الحفاظ على جودة حياتهم.