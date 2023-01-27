8 أطعمة مجربة لرفع مناعتك وتعزيز طاقتك في الشتاء 

بيروت - نادين محمد - يواجه العديد من الأشخاص مشاكل مختلفة في الشتاء مثل تورم الجسم في أطراف اليدين والقدمين، وانتفاخ المعدة، والسعال والبرد، بينما تكون النوبات القلبية شائعة أيضًا بسبب البرودة الشديدة التي تسبب مشاكل صحية في الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الأعضاء البعيدة لتبدأ في الانكماش، ولا يصل تدفق الدم إلى الجسم وانسداد الدورة الدموية والتورم.

إليك عادات غذائية يمكن أن تقلل من المشاكل الصحية في الشتاء

1.تجنب الكافيين

يجب تجنب الإفراط في تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازية وذلك لتأثيرها المدر للبول.

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2. الإكثار من تناول الفواكه والسلطات

إضافة الفواكه والسلطات في النظام الغذائي يمكن أن يساعدك في الحفاظ على رطوبة الجسم وتحسين عملية الهضم.

تعد من أفضل الفواكه البابايا والأناناس، فكلاهما توفران الدفء ومليئتان بالفيتامين سي سلاحك لمحاربة الأمراض وتقوية المناعة.

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3.تناول المكسرات

أضيفي المكسرات والبذور مثل الجوز واللوز وبذور اليقطين وبذور البطيخ وبذور السمسم، فهي تعمل على منح الجسم الطاقة والشعور بالدفء بجانب الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

يساعد تناول المكسرات في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي وصحة العقل، يساعد اللوز والجوز على خفض نسبة الكوليسترول السيء ومستويات السكر في الدم والالتهابات. يحتوي اللوز أيضًا على فيتامين هـ ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم، بينما يحتوي الجوز على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

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4. إضافة السمن في النظام الغذائي

يمكن أن يحسن السمن الهضم، ويمنع الإمساك، ويحسن فيتامين د ويقوي عظامك عن طريق زيادة امتصاص الكالسيوم. يساعد إضافة بعض الدهون الجيدة لجسمك في الحصول على سعرات حرارية إضافية لمكافحة الطقس البارد دون استخدام البروتين الخاص في الجسم.

5. تناول البيض والسمك

أضيفي البيض والسمك إلى نظامك الغذائي في الشتاء؛ حيث يوصى باتباع الحمية الغنية بالبروتين في الشتاء لتحسين الاستجابة المناعية وصحة جيدة.

يعتبر البيض مصدراً جيداً للبروتين والدهون والفيتامينات أ، د، حمض الفوليك، والكولين، والمعادن مثل الكالسيوم والسيلينيوم والفوسفور والبوتاسيوم.

الصورة من موقع AdobeStock

ستزودك بيضة واحدة مسلوقة حوالي 77 سعرة حرارية، لذا يجب تناول بيضة واحدة على الأقل كل يوم.

تذكري أن البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول. وبالتالي، لا تأكلي البيض أكثر من اللازم، لذا يمكنك تناول بيضتين كحد أقصى يوميًا.

تحتوي الأسماك على البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية وأحماض أوميغا 6 الدهنية والمعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم.

6. شاي الزنجبيل

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يعتبر الزنجبيل مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي، ويمكن أن يمنحك الشعور بالطاقة، كما يحتوي على مضادات للالتهابات ومضادات الأكسدة والمضادة للبكتيريا.

ما رأيك بتجربة وصفة الزنجبيل لطرد السموم وتعزيز المناعة في الجسم.

7. البطاطا الحلوة

يجب أيضًا تضمين البطاطا الحلوة في نظامك الغذائي الشتوي لأنها مصدر جيد للألياف وفيتامين أ والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى بالإضافة إلى الكربوهيدرات الصحية.

يمكن أن يعزز تناولها بشكل منتظم المناعة، ويقلل الالتهاب ويخفف من الإمساك، كما تساعد على امتصاص الجسم لفيتامين سي، ويساعد في تطوير جهاز مناعة قوي.

الصورة من موقع AdobeStock

8. الحبوب الكاملة

تعد الحبوب الكاملة غنية بالألياف وتحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، و لديها أيضًا مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، يجب إدخال كافة أنواع الحبوب الكاملة خلال فصل الشتاء.

بعد أن تعرفت على الاطعمة التي تعزز مناعتك في الشتاء، جربي هذه النصائح لتقوية المناعة عند الأطفال .

المصدر : موقع هيلث لاين