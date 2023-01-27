شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. تأخير وجبة الإفطار ساعتين يزيد من معدل حرق الدهون والتدمير الذاتى للخلايا الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لسنوات عديدة عرف عن وجبة الإفطار بأنها من أهم الوجبات وبدونها لن تستطيع التركيز وستقل إنتاجيتنا كثيرًا ورغم أننا بعد عدة أيام في رمضان يصبح عاديًا، بل تكون الطاقة والتركيز فى أفضل حالاتها ورغم أن معظمنا لا يملك شهية وخصوصًا الأطفال إلا أن الموروث الطبي أقنعنا ألا نصدق ما نشعر به من خفة وراحة وعدم الحاجة للطعام لا شيء إلا أن الإفطار أهم الوجبات علي مدار اليوم.

ويقول دكتور "كريم علي" خبير التغذية العلاجية، دكتوراه السموم الإكلينيكية، إنه ظهر في الأعوام الأخيرة مصطلح الصيام المتقطع وفوائده الكثيرة بل حصل على جائزة نوبل عام 2016 دمتور "أوشونوري اوسومي" لاكتشافه الالتهام الذاتي للخلايا السيئة فى الجسم وذلك من خلال ترك الطعام أكثر من 16 ساعة، وبالرغم من أن كثيرًا من الأشخاص وخصوصا مرضى السكر يستيقظون على ارتفاع في معدلات السكر بدون طعام إلا أن النصائح مازالت تناول الدواء لارتفاع السكر وحتى لا يهبط يجب أن يتناول المريض وجبه الإفطار وأصبح ذاك معضلة طبية فعلاً.

وتابع دكتور "كريم علي" خبير التغذية العلاجية دكتوراه السموم الإكلينيكية قائلا: "أثبتت الأبحاث الأخيرة أن الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار والأطفال الذين لا يتناولونها مبكرًا لهم نفس معدلات الذكاء والاستجابة المدرسية، أمر آخر أن وجبة الإفطار المتعارف عليها من سكريات كالعسل والمربى والنشويات مثل الخبز والكرواسون تزيد من كمية الطعام وعدد السعرات في اليوم بأكمله ما يكون سبب في زيادة السمنة وأضرارها المعلومة لدينا.

وأشار خبير التغذية العلاجية إلى أنه حين نستيقظ من النوم يكون الجسم عالي الكورتيزول فلا نستفيد من أي طعام حيث إن جوده الهضم تقل كثيرًا مع علو الكورتيزول الطبيعي لدينا، والجسم الطبيعي صباحًا يفرز من مخزون الكبد لأنه مصمم لأن نتحرك ونبحث عن غذاء ثم نتناول الوجبة الأولي وليس العكس ولذلك فى كثير من المرضي يتحسن لديهم الهضم والمزاج وحتى الوزن فقط بتأخير الوجبة الأولي ساعتين إلى ثلاثة ساعات.

وأضاف دكتور "كريم علي" خبير التغذية العلاجية دكتوراه السموم الإكلينيكية أن العالم الغربي ذلك فتكون الوجبة الأولي للأطفال في حدود الـ11 صباحًا لا تكون قبل الحصة الأولي مشيرًا إلى أنه كل يوم هناك أبحاث واكتشافات لفهم أكثر لطبيعة البشر فإن كنت جائع صباحًا فتناول وجبتك ولكن بدون سكريات عالية فالبيض والزبدة وأجبان الماعز الخفيفة أو حتى وجبة شوفان ستكون خيار جيد أما بدون شهية فالأفضل تأخير الإفطار ساعتين الى ثلاثة لتستفيد من حرق دهون الجسم والالتهام الذاتي للخلايا الضارة وعدم فتح شهيتك أكثر طوال النهار.