شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب الإصابة بالأمراض بسبب التغير المفاجئ في الطقس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تغير المناخ أو الطقس يمرض الكثير من الناس، نظرًا لأن الطقس يتغير بشكل مفاجئ من موجات البرد إلى مشمس إلى ممطر، وهذا يمكن أن يؤثر على صحتك أيضًا وتبدأ في الشعور بحكة في الحلق وانسداد في الأنف، فى هذا التقرير 5 طرق لمنع الإصابة بالمرض أثناء تغيرات الطقس، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

اغسل يديك

من المهم أن تغسل يديك بانتظام يمكن أن تحمل يديك عددًا كبيرًا من الجراثيم من الأسطح المتعددة التي تتلامس معها خلال النهار. تجنب لمس فمك أو عينيك أو أذنيك لأنه سيسهل دخول الجراثيم والفيروسات إلى جسمك.

تأكد بشكل خاص من غسل اليدين قبل تناول طعامك. استخدم معقم اليدين في حالة عدم قدرتك على غسل يديك بالماء والصابون. ماء الغرغرةوفقًا لدراسة ، فإن الأشخاص الذين يتغرغرون بالماء العادي هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي ، مقارنة بأولئك الذين لا يقومون بالغرغرة، يمكنك الغرغرة بالماء الفاتر بقليل من الملح. الغرغرة طريقة بسيطة لغسل البكتيريا التي قد تكون عالقة في فمك وحلقك.

ابق نشطًا

أظهرت دراسة أن ممارسة التمارين الخفيفة بانتظام - 45 دقيقة من التمارين لمدة 3 إلى 5 أيام في الأسبوع - يمكن أن تجعل جهاز المناعة لديك أكثر قدرة على مكافحة أمراض الجهاز التنفسي العلوي.

وأظهرت دراسة أخرى أن أولئك الذين ساروا لمدة 35-45 دقيقة (5 أيام في الأسبوع) استخدموا نصف عدد أيام المرض فقط ، مقارنة بأولئك الذين يعانون من أنماط حياة خاملة.

احصل على قسط كافٍ من النوم

يمكن أن تؤثر عادات النوم ومدته على صحتك العقلية والجسدية. أظهرت دراسة أن أولئك الذين ينامون أقل من 7 ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالزكام بنسبة تصل إلى 3 مرات مقارنة بمن ينامون لأكثر من 7 ساعات. لذا حاول وضع جدول نوم لمدة 7-9 ساعات والتزم به. إنه مثالي لمواءمة جدول نومك مع أوقات غروب الشمس وشروقها.

ابق رطبًامن المهم أن تبقى رطبًا بشكل صحيح للحفاظ على صحة جيدة أثناء الطقس البارد ، كما هو الحال أثناء الطقس الدافئ.

يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في الحفاظ على الأغشية المخاطية للممرات الأنفية رطبة سيساعدهم ذلك في القبض على الغزاة الفيروسيين من دخول جسمك.

يميل الناس إلى شرب كميات أقل من الماء خلال فصل الشتاء، ولهذا السبب يجب أن تتذكر أن تستمر في شرب الماء طوال اليوم.



تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالمغذيات التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات على تعزيز مناعتك وحمايتك من الإصابة بالمرض مع تغير الطقس.

تناول أطعمة مثل الخضروات ذات الأوراق الداكنة والتوت والسلمون والبطاطا الحلوة، يمكن للمكسرات مثل اللوز والجوز والفستق أن تعزز مناعتك أثناء تغيير الموسم.