شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك ..كثرة تناول القهوة تسبب حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى عدد قليل من الحالات الصحية غير المرغوب فيها ويمكن أن يؤثر على بشرتك أيضًا، على الرغم من أن القهوة معروفة بتعزيز الطاقة وزيادة التمثيل الغذائي وغيرها، إلا أنه يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الجلد إذا انتهى بك الأمر بتناول الكثير من فناجين القهوة، من أكثر الاتهامات شيوعًا ضد القهوة أنها تسبب حب الشباب، ليست المكونات الموجودة في القهوة هي السبب بل ما تستهلكه يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على بشرتك في حالة جيدة، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

كيف يسبب الكافيين حب الشباب؟تزيد القهوة من مستويات التوتر:

القهوة مليئة بمضادات الأكسدة التي تعد أحد المكونات الرئيسية للحفاظ على بشرتك خالية من الجذور الحرة ومع ذلك ، فإن الكافيين له تأثير مباشر على هرمون الكورتيزول وهو هرمون يسبب الإجهاد، لذلك ، عندما تستهلك الكثير من القهوة ، يكون لذلك تأثير شديد على مستويات التوتر لديك، تؤدي الكمية الزائدة من الكورتيزول في جسمك إلى إنتاج دهون زائدة على بشرتك، تسد الدهون والزيت المسام وتشكل حب الشباب، نظرًا لأن القهوة تزيد من مستويات التوتر ، وبالتالي تزيد من إنتاج الزيت على الجلد ، فإنها تسبب ظهور حب الشباب.

القهوة تسبب اضطراب النوم:

تشتهر القهوة بأنها مشروب الطاقة الذي تشتد الحاجة إليه عندما يكون لديك يوم طويل من العمل. لكن القهوة تعطل دورة النوم وينتهي بك الأمر بالحرمان من النوم إلى مزيد من الإجهاد في جسمك مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب على الجلد، تتطلب أجسامنا قدرًا كافيًا من النوم لإصلاح واستعادة وتعزيز إنتاج الخلايا. لذلك ، عندما لا تحصل أجسامنا على الفرص المناسبة للشفاء من الجلد أثناء النوم ، فإنها تسبب اضطرابًا في الجلد.

القهوة بالحليب تسبب ظهور حب الشباب:

يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي له تأثير مباشر على الجلد ويمكن أن يسبب حب الشباب، علاوة على ذلك ، يحتوي الحليب على محتوى الأنسولين الموجود فيه مما يزيد من إفراز الدهون على الجلد، تزداد فرص الإصابة بحب الشباب عند وجود دهون زائدة وانسداد المسام.

السكر في القهوة يسبب حب الشباب :

إذا كنت شخصًا يحب إضافة الكثير من السكر إلى قهوتك ، فقد ترغب في التحكم في هذه الرغبة الشديدة، السكر مسئول عن إطلاق الأنسولين في أجسامنا، عندما يكون هناك ارتفاع في الأنسولين في أجسامنا ، فإنه يؤدي إلى إنتاج الزهم الذي يسد المسام ويسبب في النهاية حب الشباب ، فإن تخطي السكر في قهوتك يمكن أن يكون مفيدًا لبشرتك، حافظ على استهلاكك للكافيين بمستويات معتدلة .