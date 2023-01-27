شكرا لقرائتكم خبر عن مضاد للأكسدة ويحسن وظيفة الأمعاء.. تعرف على فوائد الرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعد الرمان من أبرز أنواع الفاكهة التي تحتوي على فوائد صحية متعددة للأشخاص، من بينها استخدام الرمان كمضاد للالتهابات ومسكن للألم، بجانب استعماله في حالة الإسهال، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يراعى الحذر منه في حالة الحساسية، وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

ومن جانبه أكد الدكتور أنطون بريكين، خبير التغذية الروسي، أن للرمان خصائص كمضاد للالتهابات ومسكن للألم ومطهر أحيانا، وغيرها من الخصائص المفيدة. ومع ذلك على البعض الحد من تناوله ، مشيرا إلى أن الرمان يحتوي على الكثير من المواد التي لها خصائص كمضاد للأكسدة، وفيتامينات С وА ومجموعة В، والبوتاسيوم والمنغنيز وحمض الفوليك وحمض النيكوتين.

وينصح خبير التغذية بتناول عصير الرمان في حالات الإسهال، ولكن لا ينصح بتناوله مركزا خاصة إذا كان الشخص يعاني من التهاب المعدة أو قرحة المعدة. كما يجب تناول الرمان بحذر في حالة الحساسية الغذائية .وعدم تناول عصير الرمان مع بعض الأدوية وبالذات الخاصة بخفض مستوى الكوليسترول".

كما اوضح الخبير فكرة الاعتقاد السائد بأن الرمان قادر على زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم صحيح جزئيا فقط. أي من الصعب للغاية الحفاظ على المستوى الأمثل من الحديد بمساعدة عصير الرمان فقط لأنه في هذه الحالة يحتاج الشخص إلى شرب عدة لترات منه يوميا، وهو أمر محفوف بمخاطر عديدة بما فيها زيادة خطر الإصابة بمرض السكري".

وفي ذت السياق قالت الطبيبة الروسية الأخصائية في التغذية، ريما مويسينكو، إن عصير الرمان، وخاصة إذا تم تحضيره في البيت، هو أفضل أنواع العصائر وأكثر فائدة لجسم الإنسان لما يحتوي عليه من خصائص.

وأوضحت مويسينكو أن عصير الرمان هو أحد المواد الغذائية التي تجعل الجسم يكتسب مناعة طبيعية، فهو غني بمضادات الأكسدة والأنثوسيانين، وله أيضا تأثير مفيد على عمل الأمعاء، حيث يتم تكوين جزء كبير من الخلايا المناعية.

واعتبرت أن عصير الرمان هو الأكثر فائدة مقارنة بباقي العصائر، خاصة لجهاز المناعة، وهو يعمل أيضا على تحسين وظيفة الأمعاء، حيث يتم توفير 80% من الخلايا من أجل إنتاج الاستجابة المناعية.فإن استخدام عصير الرمان يزود الجسم بطاقة، من خلال التأثير بزيادة مستويات الهيموجلوبين في الدم.

ويرفع عصير الرمان من مستوى الهيموجلوبين في الدم ،ويساعد في علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، الذي غالبا ما يتم اكتشافه لدى الأشخاص الذين يشكون من ضعف الجسم.