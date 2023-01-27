شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية للمشي.. منها تقوية جهاز المناعة وتنشيط الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى الحفاظ على صحتك بشكل عام، فيجب عليك اتباع نظام يومي للمشي بمفردك لمدة محددة بصفة دائمة، مما يؤدي إلى حمايتك من الإصابة ببعض الأمراض مثل القلب والسكري وهشاشة العظام، ويعمل المشى أيضا على تنشيط عضلات القلب والاوعية الدموية ، وتقوية جهاز المناعة، وتنشيط الذاكرة، وانخفاض الدهون، مع العلم ان المشي لا يكلف الفرد أي أعباء مادية، وذلك وفقا لما نشره موقع betterhealth.

يعتبر المشي أحد أركان النشاط البدني للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو كبار السن أو الذين لم يمارسوا الرياضة لفترة طويلة، هو في حد ذاته رياضة مفيدة لتحسين مستوى صحة الافراد .

الفوائد الصحية للمشي

زيادة لياقة القلب والأوعية الدموية والرئة

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

تحسين إدارة الحالات مثل ارتفاع ضغط الدم ، ارتفاع الكوليسترول ، آلام المفاصل والعضلات أو تصلبها ، ومرض السكري

عظام أقوى وتوازن أفضل

زيادة قوة العضلات والقدرة على التحمل

انخفاض الدهون في الجسم.

حاول ان تمشي لمدة 30 دقيقة على الأقل بأقصى سرعة ممكنة في معظم أيام الأسبوع، للحصول على الفوائد الصحية.إذا كان من الصعب جدًا المشي لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة ، فقم بنفس المدة علي ثلاث مرات متقطعة (10 دقائق) لكل مرة يوميًا ،وقم بالتدريج إلى جلسات أطول. إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن ، فستحتاج إلى القيام بنشاط بدني لمدة تزيد عن 30 دقيقة كل يوم.