شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدين معرفته عن حبوب منع الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر حبوب منع الحمل وسيلة فعالة وسهلة الاستخدام لتحديد النسل، فهناك أنواع مختلفة منها، ونقدم لك ما تريدين معرفته عن حبوب منع الحمل وفقا لما ذكره موقع mayoclinic ..

س:ما الأنواع المختلفة لحبوب تنظيم النسل؟

لحبوب تنظيم النسل نوعان رئيسان:

-حبوب منع الحمل المركبة، يحتوي هذا النوع من الأقراص على كل من الإستروجين والبروجستين، هناك مجموعة واسعة من الحبوب المركَّبة للاختيار من بينها، وذلك اعتمادًا على عدد مرات الحيض التي تريدينها وجرعة الهرمونات الأنسب لكِ.

-الحبة الصغيرة، يحتوي هذا النوع من الحبوب على البروجستين فقط لا يتوفر من الحبة الصغيرة نفس عدد الخيارات المتاحة في حالة الحبوب المركبة في كل عبوة حبوب، تحتوي جميع الحبوب على نفس الكمية من البروجستين وجميع الحبوب نشطة، جرعة البروجستين في الحبة الصغيرة أقل من جرعة البروجستين في أي حبة مركَّبة.

تتوفر حبوب منع الحمل المركبة في خلطات مختلفة من الحبوب الفعالة وغير الفعالة، وذلك وفقًا لعدد مرات دورات الحيض التي ترغبين فيها:

العبوات التقليدية، تحتوي العبوات التقليدية عادةً على 21 حبة فعالة وسبع حبات غير فعالة، أو 24 حبة فعالة وأربع حبات غير فعالة. ويحدث النزف كل شهر عندما تتناولين الحبات غير الفعالة.

-حبوب الجرعة المتواصلة أو الدورة الممتدة، تحتوي هذه العبوات عادة على 84 حبة فعالة و7 حبوب غير فعالة. ويحدث النزف بشكل عام أربع مرات فقط في العام خلال الوقت الذي تتناولين فيه الحبوب غير الفعالة ويوجد أيضًا تركيبات تحتوي على حبوب فعالة فقط مما يعني استبعاد النزف.

تصنف حبوب منع الحمل المركبة وفقًا لما إذا كانت جرعة الهرمونات في الحبوب النشطة تبقى كما هي أو تختلف:

النوع أحادي الطّور، في هذا النوع من حبوب منع الحمل المركبة، تحتوي كل حبة نشطة على الكميات نفسها من الإستروجين والبروجستين.

النوع متعدِّد الأطوار. في هذا النوع من حبوب منع الحمل المركبة، تتفاوت مقادير الهرمونات بين الحبوب الفعالة.

تحتوي معظم حبوب منع الحمل المركبة على 10 إلى 35 ميكروجرام من إيثينيل إستراديول، وهو نوع من الإستروجين قد تستفيد النساء الحساسات للهرمونات من أخذ الحبوب المحتوية على الحد الأدنى من نطاق الجرعات هذا ومع ذلك، قد تؤدي الحبوب ذات الجرعة المنخفضة إلى المزيد من النزف الاختراقي -وهو نزف أو تبقيع بين الحيضات- مقارنة بالحبوب ذات الجرعة الأعلى.

س:كيف تعمل حبوب تنظيم النسل المختلفة؟

تمنع حبوب منع الحمل المركبة المبيض من إطلاق البوَيضة، كما أنها تبطِّئ تقدم البويضة بداخل أنبوب فالوب، وتثخن مخاط عنق الرحم، وترقق بطانة الرحم. تساعد كل هذه الخطوات في منع الحيوانات المنوية من الانضمام إلى البوَيضة.

تعمل الحبة الصغيرة على إبطاء تقدم البويضة بداخل أنبوب فالوب فضلًا عن تثخين مخاط عنق الرحم وتخفيف بطانة الرحم وكل ذلك يساعد على منع وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة تقوم الحبة الصغيرة أحيانًا بمنع التبويض.