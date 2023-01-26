شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض تدل على ضعف ركبتيك وسوء صحة عظامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضعف الركبة من المشاكل الصحية الشائعة التي تصيب الكثير من الناس، وغالبًا ما يكون سبب ضعف الركبة أو آلامها هو التواء الأربطة أو إجهاد العضلات أو تلف الغضروف المفصلي العظمي، فى هذا التقرير نتعرف على 6 أعراض تدل على ضعف ركبتيك وسوء صحة عظامك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فالغضروف المفصلي، هو نسيج رقيق يحمي حواف عظام الساق التي تتكون منها ركبتك وتغطيها وتعمل قطعتان من الغضروف الهلالي على شكل حرف C بين عظامك بمثابة "نوابض لولبية" لتقوية مفصل ركبتك لكن إذا تآكل الغضروف تمامًا ، فسوف يحتك العظم بالعظم.

للتعويض عن فقدان الغضروف ، قد تبدأ العظام المنبعجة في التمدد للخارج ، وتشكل نتوءات مؤلمة يمكن أن يتراوح الإحساس بالألم من عدم الراحة النابض إلى الوخز الحاد في مقدمة الركبة.

يمكن أن تؤدي الأنشطة مثل الجري والقفز وفترات الجلوس الطويلة مع ثني الركبة إلى تفاقم الحالة.

اعتمادًا على شدة الأعراض، قد ينصحك طبيبك بالخضوع لعملية جراحية اختيارية مثل منظار المفاصل أو قطع العظم أو استبدال المفصل .

6 أعراض لضعف الركبة تتطلب عناية طبية فورية

الألم الشديد

يمكن أن تكون آلام المفاصل شديدة وتستمر لبضعة أيام أو مزمنة وتستمر لأشهر أو حتى سنوات.

يمكن الشعور بالألم في مفصل واحد فقط (كما في حالة الصدمة أو هشاشة العظام) أو في عدة مفاصل (على سبيل المثال، أثناء التهاب المفاصل الروماتويدي). عادة ما يقتصر الألم على المفصل أو المفاصل المصابة ، ولكن يمكن أيضًا أن يتعرض لإصابة في الورك.

تصلب المفصل

تتورم الركبتان عندما يتراكم السائل الزائد داخل الركبة نتيجة لإصابة أو الحمل الزائد أو التاريخ المزمن. هذا يمكن أن يسهم في الألم وكذلك التشنجات العضلية. في بعض الحالات ، يمكن أن يكون التورم خفيفًا ، لذلك قد لا تلاحظه إلا إذا كنت قد تعرضت لإصابة رضحية نظرًا لأن الالتهاب قد لا يكون ملحوظًا، فقد تعاني من تصلب في الركبة.

صوت الطقطقة فى الركبة

سماع صوت طقطقة عند الاستيقاظ لأول مرة بعد الاسترخاء لفترة قصيرة هو مؤشر على ركبتيك ضعيفتين تشعر أن ركبتك غير مستقرة كما لو أنها قد تتشوه أو تنكسر بسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، إذا تجمدت ركبتك أو أصبحت عالقة بشكل متكرر ، فقد حان الوقت لرؤية الجراح لإجراء فحص طبي.

ضعف العضلات

إذا لم تكن مستعدًا لممارسة الرياضة البدنية المناسبة بشكل منتظم، فستبدأ عضلاتك في التدهور دون أي أعراض.

أهم العضلات المسؤولة عن طول عمر الركبة هي عضلات الفخذ الرباعية ، وأوتار الركبة ، وعضلة الساق.

عندما تتعرض هذه العضلات للخطر ، يمكن أن يؤدي إلى حالات مثل مفصل الركبة الأضعف، مما قد يؤدي إلى ضعف الركبة والتوائها.

لا تستطيع فرد ركبتك

قد يكون من المؤلم أن تكون غير قادر على تقويم ركبتك تساهم عدة متغيرات في هذه الحالة، لكن التهاب المفاصل هو الأكثر شيوعًا. الأشخاص الذين يضعون عبئًا ضاغطًا على ركبهم في سنوات المراهقة ، مثل سباقات الماراثون وغيرهم من الرياضيين النشطين ، هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة قريبًا نسبيًا.

تمزق الرباط

إذا كان المريض قد أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والخلفي في الماضي ، فقد يواجه ضعف الركبة إذا لم يسمح لأربطة الركبة التالفة بالتعافي بشكل كامل.

تؤثر الأربطة الهشة على متانة الركبة. بالطبع ، يمكن أن تشير الركبتين الضعيفة إلى إصابة جديدة ، لكن لا يمكنك أن تكون متأكدًا ما لم يفحصك الطبيب.