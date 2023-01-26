شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة فى علاج العظام.. التدخل المحدود لعلاج العمود الفقرى وعقار جديد للهشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد خطاب سكرتير عام المؤتمر الـــ11 للجمعية المصرية لتشوهات العمود الفقرى، المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه تم إلقاء محاضرة عن تثبيت فقرات العمود الفقرى بتقنية جديدة من فتحة صغيرة لا تتعدى 3 سم فقط، وهى فتحة دقيقة بحيث نصل للمكان المصاب بجراحة دقيقة وصغيرة جدا لتحقيق أفضل النتائج بدون مضاعفات، موضحا، إن هذه الجراحة مناسبة لكبار السن لمنع حدوث مضاعفات شديدة لهم عند الجراء الجراحة .

وأكد خلال المؤتمر، الذى يعقد برئاسة الدكتور يسرى الهوارى أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى بطب القاهرة، أن هذه العملية تقلل من حدوث النزيف بعد العملية، وتقلل من حدوث المضاعفات للمريض، بدلا من الطرق التقليدية وسرعة العودة للحياة الطبيعية وتقلل فترة بقاء المريض بالمستشفى .

وقال، إن هناك دواء تم الموافقة عليه وطرحه فى الأسواق العالمية لعلاج هشاشة العظام، مضيفا، أن أهم مميزاته إنه يقى ويوقف تطور الهشاشة، موضحا أنه ينشط الخلايا التى تبنى العظام، وفى نفس الوقت يوقف الخلايا التى تأكل العظام، وهو دواء تم تصنيعه بالهندسة الوراثية وسيكون له مردود كبير، لأنه يقلل من حدوث الكسور للمرضى الذين يعانون من الهشاشة.

وأضاف، أن المريض الذى يعانى من الهشاشة تظهر عليه أعراض بحيث يلاحظ أن ملابسه أصبحت طويلة عليه، ويظهر عليه الانحناء ويشعر بآلام شديدة بعد سقوطه، حتى لو سقط سقوطا خفيفا، ويبدا يشعر أن عظامه أصبحت ضعيفة جدا، موضحا أن الطبيب يكتشف هشاشة العظام من خلال السن، حيث ان الهشاشة تصيب السيدات فوق سن الخمسين، كما ان الهشاشة تحدث نتيجة تناول المرضى الكورتيزون لفترة طويلة، والذين يعانون من مشاكل بالغدد، والاصابة ببعض الأمرض المناعية، والأشخاص الذين يتناولون أدوية السيولة لفترة طويلة حيث قد تؤثر بعد تناولها خلال سنة.

وأشار إلى أن الجديد فى جراحة العمود الفقرى أننا نلجا الى الجراحات غير الجائرة، بحيث نصل إلى الهدف بأقصر طريق والتعامل مع الأنسجة بدقة لتقليل نسبة النزف .

وأوضح، أن أهم النصائح لمنع الإصابة بالهشاشة هو الحركة وممارسة الرياضة والغذاء السليم، والبعد عن زيادة الوزن، لأن الجسم السليم مهم جدا لمنع الاصابة بالهشاشة، والتعرض للشمش وتناول الأطعمة المحتوية على الكالسيوم، مثل الأجبان والزبادى واللبن والتعرض للشمس لإفراز فيتامين "د " ، المهم لانتاج الكالسيوم، ولكن يجب الحرص على ممارسة الرياضة والحركة باستمرار لمنع الاصابة بالهشاشة.

وأشار إلى أن المؤتمر ناقش خشونة الفقرات، وهشاشة العظام، والأمراض التى تصيب كبار السن سواء باستخدام الأدوية، أو من خلال التدخل الجراحى، مضيفا، إن المؤتمر يعقد بالاشتراك مع الرابطة العربية لجراحة العمود الفقرى، وتم استعراض 75 محاضرة و60 محاضر إقليمى ودولى وباشتراك جراحة العظام المصريين.