شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 11 دولة بشرق المتوسط أبلغت عن وجود إصابات بمتحورات أوميكرون الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس فريق متابعة وتقييم اللوائح الصحية الدولية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أمجد الخولي، أن هناك 11 دولة بالإقليم أبلغت المكتب عن وجود حالات مصابة بالتحورات الفرعية من أوميكرون المتداولة مؤخرا، لافتا إلى أن بعض الدول يوجد بها حالات مصابة بأكثر من نوع تلك التحورات.

وأوضح الخولي، فى بيان جديد له، أن هناك دولتين أبلغتا عن وجود 3 تحورات فرعية من أوميكرون "XBB" و "BQ.1" و"BF.7" ودولة أبلغت عن وجود المتحور "XBB.1.5" و"XBB"ودولة أبلغت عن وجود "XBB" و"BQ.1" و "XBB.1.5" بينما أبلغت 7 دول عن وجود "XBB" و و "BQ.1".

وعن إصابات كورونا في إقليم شرق المتوسط، أضاف، أنه خلال الأسبوع الثالث من 2023 تم الإبلاغ عن 4272 حالة إصابة و68 حالة وفاة مقارنة بالأسبوع السابق، لافتا إلى انخفاض عدد الحالات المبلغ عنها والفحوصات التي أجريت بنسبة 37% و 8% على التوالي بينما ارتفع عدد الوفيات المبلغ عنها بنسبة 33%.

وأشار إلى زيادة الحالات في خمس دول تحديدا بإقليم شرق المتوسط مقارنة بـ4 دول في الأسبوع السابق بينما حدث زيادة في 5 دول في الوفيات مقارنة بـ3 دول في الأسبوع السابق.