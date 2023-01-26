شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد صحية لمشروب النعناع في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عشب النعناع من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين من الأشخاص، لما يحتويه من فوائد تعمل علي تحسين اضطرابات الجهاز الهضمي ،وسهولة الهضم ،وتقليل الارق أحيانا ،بالإضافة الي انه مضاد للاكسدة ، لذا فيجب عليك وضعه ضمن نظامك الغذائي اليومي، للوقاية من خطر الإصابة ببعض الأمراض، وذلك وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

الفوائد الصحية لعشب النعناع

1.يساعد النعناع على عملية الهضم لحل جميع مشاكل الجهاز الهضمي تقريبًا. فان الزيت النشط في النعناع ، له خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا تساعد في تخفيف عسر الهضم وتهدئة اضطراب المعدة .

2. يعتبر النعناع مهدئ لمرضى الربو لاحتوائه علي مضادات للالتهابات. كما انه يخفف الاحتقان. ومع ذلك ، تأكد من عدم المبالغة في جرعة النعناع الخاصة بك ، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تهيج ممرات الهواء.

3.يعالج نزلات البرد ، من الشائع أن النعناع يزيل احتقان الأنف والحلق والشعب الهوائية والرئتين. بالإضافة إلى القنوات التنفسية ، فإن خصائص النعناع المضادة للالتهابات تخفف أيضًا من التهيج الناجم عن السعال المزمن.

4. يساعد النعناع في علاج الصداع أيضًا. رائحة النعناع القوية والمنعشة يمكن أن تساعد في تخفيف الصداع. المسكنات التي تحتوي على قاعدة النعناع أو زيت النعناع الأساسي ، عند فركها على الجبهة والأنف ، تكون فعالة في علاج الصداع والغثيان.

5. يساعد مضغ أقراص النعناع أو أوراق النعناع على إنعاش أنفاسك على الفور نظرًا لوجود خصائص مبيدة للجراثيم. كما أنه يفعل المعجزات لصحة الفم بشكل عام. يمنع نمو البكتيريا داخل الفم ، وينظف ترسب البلاك على الأسنان. هذا هو السبب في أن الكثير من معاجين الأسنان تحتوي علي النعناع.

6. يساعدالنعناع على إنقاص الوزن ،ويرتبط السبب بخصائصه الهضمية الشهيرة. يحفز النعناع إنزيمات الجهاز الهضمي ، مما يساعد على تحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام. عندما يكون الجسم قادرًا على استيعاب العناصر الغذائية وامتصاصها بشكل صحيح ، يكون هناك استقلاب أفضل. يساعد التمثيل الغذائي الأسرع على إنقاص الوزن.

7. يحسن النعناع من زيادة قوة عقلك. وفقًا لدراسات مختلفة ، قد يؤدي تناول النعناع إلى زيادة اليقظة والاحتفاظ والوظائف المعرفية. ربطت إحدى الدراسات أيضًا تأثيرات استهلاك النعناع مع الاحتفاظ بالذاكرة بشكل أفضل.

8.عناية بالبشرة بالنعناع علاج تقليدي لعلاج حب الشباب والبثور. له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ،تحتوي أوراق النعناع على نسبة عالية من حمض الساليسيليك ، وهو ممتاز في مكافحة حب الشباب أيضًا. يعمل عصير النعناع كمطهر فعال للبشرة.

9. والنعناع هو علاج ممتاز لعلاج فعال للغثيان. فإن "تناول القليل من الأوراق أو شم بعض أوراق النعناع كل صباح ، يمكن أن يساعد في التجاوز الشعور بالغثيان .

10 .يساعد في التغلب على التوتر والاكتئاب وتجديد شباب العقل. النعناع له خصائص أدابتوجينيك التي تنظم مستويات الكورتيزول وتعزز مرونة الجسم الطبيعية ضد الإجهاد.