إنهي ألمك بهذه الطرق لعلاج آلام الرقبة

بيروت - نادين محمد - الجلوس لساعات متتالية والتحديق في الكمبيوتر المحمول أو الهاتف المحمول يمكن أن يسبب ألمًا في الرقبة. يمكن أن تتداخل آلام الرقبة المزعجة والمؤلمة مع أنشطتك اليومية وتعطل النوم الجيد ليلاً. لحسن الحظ، هناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك على التخلص من آلام الرقبة.

أسباب آلام الرقبة

قد نصاب بألم في الرقبة بسبب أوضاع النوم السيئة والتوتر والإجهاد، أو الاستلقاء لساعات طويلة، أو الاستلقاء على مرتبة شديدة النعومة، أو وضع الجسم السيئ. يعد توتر العضلات وإصابة الرقبة من أكثر أسباب آلام الرقبة شيوعًا.

من المهم تشخيص المشكلة ومواجهتها في البداية لمنع تفاقمها. أفضل طريقة لعلاج آلام الرقبة هي العناية بتقويم العمود الفقري. قد تساعد هذه العلاجات المنزلية الطبيعية أيضًا في تخفيف الألم.

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1. تمارين الرقبة

تعتمد تمارين التقوية على زيادة الحمل على عضلاتك تدريجياً مما يجعلها أقوى وأكثر مرونة. يمكن أن تساعد التمارين في تخفيف آلام الرقبة وجعلها مرنة وقوية وتقليل التيبس.

عليك تحريك رأسك للأمام وللخلف لبعض الوقت، ثم البدء تدريجيًا بالإيماء من جانب إلى آخر.

بمجرد أن تشعري بأن عضلاتك أقل توترًا، أدِيري رأسك ببطء تمامًا نحو اليسار، ثم نحو اليمين تمامًا.

كرري هذا التمرين 20 مرة على الأقل كل بضع ساعات لمدة لا تقل عن 5 أيام في الأسبوع.



2. تدليك الرقبة بالزيوت الأساسية

يحتوي زيت النعناع على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة آلام العضلات. غالبًا ما يستخدم زيت اللافندر في العلاج بالروائح لتهدئة العقل. يمكنه أيضًا تهدئة عضلات الجسم. يمكن أن يساعد تخفيف التوتر والقلق أيضًا في تخفيف التوتر الجسدي. زيت الريحان مضاد للتشنج ومسكن. كما أنه مفيد في تقليل التوتر ويمكن استخدامه لتقليل آلام الرقبة.

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3. الوخز بالإبر

الوخز بالإبر هو طريقة يتم فيها إدخال إبر دقيقة في نقاط محددة من الجلد. تم استخدامه على نطاق واسع لعلاج أي نوع من الألم، وتوصي الدراسات بالوخز بالإبر كبديل للطب التقليدي لتخفيف آلام الرقبة على المدى القصير.

4. خل التفاح

خل التفاح علاج منزلي ممتاز لآلام الرقبة وتيبسها. يمكن لمضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات الموجودة في خل التفاح أن تخفف الإجهاد في عضلات الرقبة وتقلل من الألم.

كل ما عليك القيام به هو نقع منديل في الخل وضعيه على رقبتك واتركيه لمدة ساعة أو نحو ذلك، وكرري هذا مرتين في اليوم حتى تتخلصي من آلام الرقبة.

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5. تناول مكملات الفيتامينات

إذا كنت تعانين من آلام متكررة في الرقبة، يجب إدخال الفيتامينات إلى نظامك الغذائي فعندما يعاني جسمك من نقص في فيتامين (د)، فإنه يميل إلى الإصابة بألم مزمن في مناطق مختلفة، وخاصة حول المفاصل.

يعد مركب فيتامين ب مسكناً طبيعياً ويقلل من الألم والالتهاب الناجم عن الاعتلال العصبي والعضلي الهيكلي.

أما فيتامين سي فهو عامل مضاد للألم حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تخفيف الألم.

لذا تأكدي من اتباع نظام غذائي متوازن يوفر جميع العناصر الغذائية الأساسية أو تناولي مكملات الفيتامينات حسب إرشادات الطبيب.

بعد أن تعرفت على طرق علاج آلام الرقبة بالعلاجات المنزلية، هل أنت مهتمة للتعرف على طرق علاج آلام الظهر.