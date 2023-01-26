4 سلطات للتخسيس

بيروت - نادين محمد - مهمة إنقاص الوزن صعبة، خاصة إذا كنت شخصًا من عشاق الطعام. لكن مع الطرق الحديثة لتحضير السلطات يمكنك تناول طبق صحي ومشبع بسعرات حرارية محدودة.

إذا كان التخسيس هدف، يجب منع الأطعمة والأطباق المقلية التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية حتى يتحقق الهدف، كذلك البحث في بعض الأطعمة اللذيذة، منها السلطات الصحية التي تساعد في إنقاص الوزن.

في ما يلي وصفات لسلطات مغذية تساعد على التخسيس:

1- سلطة الحمص

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سلطة الحمص مليئة بالبروتين، لذلك تمد الجسم بالطاقة والألياف. يعتبر الحمص مصدرًا جيدًا للكالسيوم الذي يساعد في تقوية العظام ، ويوفر الشبع ، ويعزز فقدان الوزن ، ويحسن صحة الأمعاء ويساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

مكونات السلطة:

حمص مطبوخ - 1 كوب

بصل مقطع -1

طماطم مقطعة - 1

خيار - نصف كوب

عصير ليمون - 1 ملعقة صغيرة

ملح وفلفل - حسب الذوق

الطريقة:

تخلط جميع المكونات في الوعاء ، ثم تقدم طازجة.

2. سلطة البيض

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يوفر البيض البروتين والدهون غير المشبعة والفيتامينات مثل ب6 و د و ب12. الجزر مصدر جيد للألياف وبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم. تناول هذه السلطة يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء ، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ، وبالطبع تعزيز فقدان الوزن.

المكونات:

بيضة كاملة مسلوقة - 2

ملفوف مقطع - 1/4 كوب

طماطم - 1/2 كوب

بصل مقطع - 1

ملح وفلفل وشات ماسالا - حسب الذوق

فلفل أخضر مقطع - 1

كزبرة - قبضة ممتلئة

جزر مبشور - 1/4 كوب

الطريقة

نقطع البيض إلى أربعة أجزاء ثم نخلط جميع المكونات ونقدمها طازجة.

3. سلطة البنجر

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البنجر من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية التي تساعد في الحفاظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية. كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ، ويدعم وظائف المخ ، وهو مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان التي تساعد في إنقاص الوزن.

المكونات

زبادي قليلة الدسم - 150 مل

بصل مقطع - 1

ملح وفلفل - حسب الذوق

بندر مبشور - 1/2 كوب

الطريقة

امزجي المكونات وتناولها مع وجبة غداء صحية.

4. سلطة التفاح والسبانخ

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يعتبر التفاح والرمان لذيذان ومصدرًا جيدًا للألياف ومضادات الأكسدة والماء والبوتاسيوم والمغنيسيوم. السبانخ مليئة بالحديد والمغنيسيوم وحمض الفوليك والألياف، كما أنه يحسن صحة العين.

المكونات:

شرائح تفاح - 1

ملح وفلفل - حسب الذوق

سبانخ مغسولة - قبضة ممتلئة

رمان -1 / 2 كوب

حلقات بصل - نصف كوب

عصير ليمون - 2 ملعقة صغيرة

مكسرات وبذور مشكلة - 3 ملاعق كبيرة

الطريقة

امزجي المكونات وتناولها مع وجبة غداء صحية.

اذا كنت من محبات السلطة وتبحثين عن طريقة تطبيق رجيم السلطة اليك طريقة رجيم السلطة.



المصدر: healthshots