شكرا لقرائتكم خبر عن جلدك علامة على صحتك.. نصائح للحفاظ على صحة البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجلد هو أكبر عضو في الجسم ويعمل كحاجز وقائي ويتعرض باستمرار لعوامل بيئية مختلفة مثل تغير الطقس والغبار والتلوث، تعمل بشرتك أيضًا كمؤشر على الصحة العامة، يمكن أن يعكس الاختلالات الداخلية أو أوجه القصور التي قد تظهر كأعراض جسدية على الجلد، على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى ظهور الهالات السوداء، ويمكن أن يحدث تساقط الشعر بعد المرض أو الجراحة، ويمكن أن تكون تكسر الأظافر علامة على نقص المغذيات الناتجة عن اتباع نظام غذائي صارم وفقدان الوزن، بحسب موقع "health".

أثناء العمل على تحسين الصحة العامة للفرد ، من الضروري تضمين روتين للعناية بالبشرة والشعر يمكن أن يكون للمحافظة على صحة بشرتنا وشعرنا تأثير كبير على الثقة بالنفس، لذلك من المهم إعطاء الأولوية للعناية ببشرتنا وشعرنا كجزء من صحتنا بشكل عام.





نصائح للحفاظ على صحة الجلد.1. وضع الكريم الواقي من الشمس.

من الضروري وضع واقي من الشمس خلال ساعات النهار بغض النظر عن الطقس هذا ليس مهمًا فقط لأولئك الذين يقضون وقتًا في الهواء الطلق ، ولكن أيضًا لأولئك الذين بدأوا العمل من المنزل ويتعرضون كثيرًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من التقنيات.

قد تؤدي الأضواء الداخلية المرئية والضوء الأزرق من أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية إلى إتلاف الجلد.

يعد استخدام واقي الشمس الفيزيائي واسع الطيف الذي يحتوي على أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم أو واقي الشمس الواقي من الأشعة تحت الحمراء خيارًا جيدًا للحماية من هذا الضرر.

2. استخدم الكريمات المرطبة.

من المهم اتخاذ تدابير وقائية عندما يتعلق الأمر ببشرتنا يجب أن نعتني بالبشرة على الأقل مرتين في اليوم مرة في الصباح ومرة في الليل قبل وبعد التعرض لدرجات حرارة مختلفة وظروف بيئية مثل الرياح والشمس والهواء والتلوث والضغط النفسي.

استخدام السيروم والكريمات قبل النوم يساعد الجلد على التجدد بشكل أسرع.

يمكن لأي شخص في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر أو أكبر ممن يعانون من الشيخوخة وجفاف الجلد استخدام مصل أساسه حمض الهيالورونيك ، ويمكن لأي شخص لديه بشرة عادية استخدام مصل يحتوي على فيتامين سي.

يمكن للأشخاص الذين لديهم بشرة جافة شيخوخة ولا يمكنهم تحمل الريتينول تجربة مصل باكوتشيول للثبات ومكافحة الشيخوخة وتقليل المسام المفتوحة.

3. منتجات المكياج ذات الأساس المائي

يُنصح باستخدام منتجات المكياج ذات الأساس المائي لأنها عادةً ما تكون أقل احتمالًا للتسبب في أضرار طويلة المدى. كما أنها لا تسبب انسداد المسام ، مما يعني أنها لن تسبب تشققات أو انسداد المسام ويمكن إزالتها بسهولة باستخدام المرطبات.

4. إزالة المكياج

من المهم دائمًا إزالة المكياج بعد يوم طويل في العمل طريقة بسيطة وفعالة للقيام بذلك هي استخدام كريم مرطب لمسح المكياج ، بدلاً من شراء تونر منظف باهظ الثمن بعد ذلك ، يمكنك المتابعة بغسول للوجه ومصل ليلي لتنظيف وتغذية البشرة بشكل كامل.

5. ترطيب المناطق المنسية من الجلد

لا تنسي ترطيب المناطق المنسية من الجلد مثل القدمين والمرفقين والشفتين وتحت العينين. يمكن أن يكون كريم الترطيب العميق الذي يحتوي على اليوريا مرطبًا جدًا لراحة اليد؛ وضع كريمات مرطبة على الركبتين والمرفقين وتجنب الاحتكاك عند الكتابة على المنضدة يمكن أن يمنع بشكل كبير من التغميق في تلك المناطق.

يجب ترطيب الشفاه باستخدام مرطب الشفاه ، كما أن مرطب الشفاه الذي يحتوي على عامل حماية من الشمس جيد بشكل خاص خلال النهار.

يجب أن تكون مصل العين الخطوة الأولى لوضع طبقات في الروتين الليلي يليها سيروم للوجه ومرطبات.