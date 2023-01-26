شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تشير للإصابة بسرطان الكلى.. الإقلاع عن التدخين ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الكلى دورًا مهمًا كنظام تصفية خاص للجسم، فهى مسئولة عن إزالة الماء الزائد والفضلات من الجسم مثل البول وتصفية الدم قبل أن يعود إلى القلب، يحدث سرطان الكلى عندما يكون هناك نمو غير طبيعي وغير قابل للسيطرة للخلايا في الجسم، وإليك علامات الإصابة بالسرطان ، وكيفية تقليل المخاطر والانتباه إلى الإشارات التحذيرية التي يحاول جسمك إخبارك بها ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

عوامل الخطر

إن فرصة الإصابة بسرطان الكلى ، مثل العديد من السرطانات الأخرى ، تزداد مع تقدمك في العمر، يمكن أن يؤدي التدخين إلى زيادة فرصة الإصابة بسرطان الكلى ، كما يمكن أن تسبب السمنة الناجمة عن اتباع نظام غذائي غير صحي، وتشمل عوامل الخطر الأخرى ارتفاع ضغط الدم ، وتاريخ عائلي للإصابة بسرطان الكلى ، وبعض المتلازمات الموروثة، إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالسرطان ، حتى تتمكن من البدء في العمل على التخفيف هذا الخطر في أقرب وقت ممكن.

سرطان الكلى أكثر شيوعًا لدى الرجال منه لدى النساء ؛ الرجال أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض مرتين إلى ثلاث مرات، كما هو الحال مع معظم أنواع السرطان ، يزداد خطر الإصابة بسرطان الكلى مع تقدم العمر، وتتراوح أعمار معظم المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الكلى بين 50 و 70 عامًا. تظهر الأبحاث أن تدخين التبغ يضاعف خطر الإصابة بالسرطان - يُعتقد أنه سبب ما يقرب من 30 في المائة من سرطانات الكلى لدى الرجال.

علامات سرطان الكلى

على الرغم من أن سرطان الكلى لا يظهر عادة الأعراض في المراحل المبكرة ، وتشمل العلامات التحذيرية:

دم في البول

فقدان الشهية

التعب

فقدان الوزن غير المبرر

كتلة في أسفل الظهر

ألم مستمر في أسفل الظهر من جانب واحد

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض وتعتقد أنها قد تكون مرتبطة بسرطان الكلى ، فتحدث مع طبيبك في أقرب وقت ممكن .

الدم في البول وكتلة في أسفل الظهر ، وألم مستمر في أسفل الظهر من جانب واحد ، هي العلامات التقليدية ، على الرغم من أن هذا يحدث غالبًا عندما يكون المرض أكثر تقدمًا، وغالبًا ما تكون هناك علامات أو أعراض قليلة أو معدومة.

كيفية تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكلى

أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الكلى هي اتباع نمط حياة صحي ممكن، وهذا يعني اتباع نظام غذائي صحي إلى جانب ممارسة الرياضة للمساعدة في خفض ضغط الدم والوقاية من السمنة ، وكل ذلك يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الكلى، إذا كنت مدخنًا ، فابذل قصارى جهدك للإقلاع عن التدخين في أسرع وقت ممكن ، لأنه عامل رئيسي مساهم.