شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المشي خارج المنزل في الهواء له فوائد صحية وعقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد فريق من الباحثين في جامعة فيكتوريا في كندا، أن الذهاب في نزهة قصيرة في الهواء الطلق يوفر للناس فوائد صحية عقلية .وفي دراستهم ، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports ، طلبت المجموعة من المتطوعين المشي في الداخل أو في الهواء الطلق واختبرتهم قبل المشي وبعده.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن التمارين المنتظمة يمكن أن توفر فوائد للصحة العقلية والبدنية لمعظم الناس، ولكن كما لاحظ الباحثون مع هذا الجهد ، تم إجراء القليل من الأبحاث لمعرفة ما إذا كانت ممارسة الرياضة في بعض البيئات مقارنة بالآخرين أكثر أو أقل فائدة، ولسد هذه الفجوة ، صمم الباحثون وأجروا دراسة شملت 30 طالبًا متطوعًا.

وأخذ كل من المتطوعين مسيرتين لمدة 15 دقيقة ، إما في الداخل أو في الخارج. خضع كل منهم أيضًا لفحوصات تخطيط كهربية الدماغ قبل وبعد كل مشي، و أثناء تخطيط كهربية الدماغ ، أجرى المتطوعون مهمة بصرية غريبة على جهاز الأي باد لقياس نشاط الدماغ المرتبط بالذاكرة والانتباه.

ولتقييم ما إذا كان للمشي أي تأثير على الأداء العقلي ، استخدم الباحثون الدرجات والتغيرات في سعة الاستجابة العصبية المقاسة باستخدام اختبارات تخطيط كهربية الدماغ.

ووجد الباحثون تحسينات في وقت الاستجابة بعد المشي بغض النظر عن مكان حدوثها، و لكنهم وجدوا فقط تغييرات في السعات ، والتي تقيس الاستجابة العصبية ، لدى الأشخاص الذين ساروا في الخارج، و تم تمثيل كل هذه التغييرات من خلال الزيادات ، والتي أظهرت الأبحاث السابقة أنها تشير إلى زيادة الانتباه ومهارات الذاكرة الأفضل.

ويقترح الباحثون أن الناس يكتسبون المزيد من فوائد الصحة العقلية إذا ذهبوا في نزهة قصيرة في الخارج بدلاً من المشي في الداخل، إنهم يقرون بأن دراستهم كانت محدودة ويقترحون أن التجارب الأكبر قد تؤكد نتائجهم، كما أشاروا إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاختلافات قد توجد للمشي لمسافات أطول أو عند الانخراط في تمرين أكثر شدة.