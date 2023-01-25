شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المشي خارج المنزل في الهواء له فوائد صحية وعقلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجد فريق من الباحثين في جامعة فيكتوريا في كندا، أن الذهاب في نزهة قصيرة في الهواء الطلق يوفر للناس فوائد صحية عقلية .وفي دراستهم ، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports ، طلبت المجموعة من المتطوعين المشي في الداخل أو في الهواء الطلق واختبرتهم قبل المشي وبعده.
وأخذ كل من المتطوعين مسيرتين لمدة 15 دقيقة ، إما في الداخل أو في الخارج. خضع كل منهم أيضًا لفحوصات تخطيط كهربية الدماغ قبل وبعد كل مشي، و أثناء تخطيط كهربية الدماغ ، أجرى المتطوعون مهمة بصرية غريبة على جهاز الأي باد لقياس نشاط الدماغ المرتبط بالذاكرة والانتباه.
ولتقييم ما إذا كان للمشي أي تأثير على الأداء العقلي ، استخدم الباحثون الدرجات والتغيرات في سعة الاستجابة العصبية المقاسة باستخدام اختبارات تخطيط كهربية الدماغ.
ووجد الباحثون تحسينات في وقت الاستجابة بعد المشي بغض النظر عن مكان حدوثها، و لكنهم وجدوا فقط تغييرات في السعات ، والتي تقيس الاستجابة العصبية ، لدى الأشخاص الذين ساروا في الخارج، و تم تمثيل كل هذه التغييرات من خلال الزيادات ، والتي أظهرت الأبحاث السابقة أنها تشير إلى زيادة الانتباه ومهارات الذاكرة الأفضل.