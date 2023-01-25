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القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الطرق التي تجعلك تتحرك أكثر في حياتك اليومية، حتى يزداد نشاطك ولياقتك البدنية، وهذا يفيد بشكل خاص الأشخاص الذين يصعب عليهم ممارسة الرياضة، في هذا التقرير نتعرف على 5 نصائح للتحرك أكثر في الحياة اليومية والحفاظ على لياقتك ونشاطك، بحسب موقع "Health".

5 نصائح للتحرك أكثر في الحياة اليومية والحفاظ على لياقتك ونشاطك

1. المشي والتحدث

سواء كانت مكالمة عمل أو مكالمة لمدة ساعة مع صديقك المفضل، قم بالمشى أثناء التحدث في هاتفك، نصف ساعة من المشي تساعد في الحفاظ على وزن صحي، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، ويقوي عظامك، ويزيد من مستويات الطاقة ، ويعزز المناعة ، ويقلل من الإجهاد.

2. اصعد على الدرج "السلم"

اصعد على الدرج لتحافظ على لياقتك واحدة من أكثر الطرق فعالية للتحرك أكثر في حياتك اليومية، إنه يزيد من معدل ضربات قلبك ويحسن القوة الكلية لذا ، في المرة القادمة ، تخطى ركوب المصعد واصعد على السلالم بدلاً من ذلك.

3. استخدم تنقلاتك كوسيلة للتحرك أكثر

انزل على الأقل مسافة ابعد 10-20 دقيقة من عملك للسير على تلك المسافة، أوقف سيارتك بعيدًا قليلًا وقم بالسير إلى مكتبك حاول إدخال تغييرات طفيفة في حياتك للتأكد من أنك تمشي أكثر وتحافظ على لياقتك.

4. تمرن أو تمارين التمدد أثناء مشاهدة التلفزيون

يمكن أن تشاهد التلفاز أثناء المشي على جهاز المشي أو ركوب الدراجات الثابتة في منزلك أو القيام ببعض تمارين التمدد أو يمكن أن يتضمن تمرينًا تعتقد أنه يناسبك بشكل أفضل.

5. تمدد على مكتبك

لا يجب أن تتضمن زيادة حركتك اليومية إجراء تغييرات كبيرة على روتينك ، حتى التغييرات الصغيرة يمكن أن تنجح. هل تعلم أنه حتى التدريبات القصيرة في اليوم يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العامة؟ يمكن أن يساعد التمدد على مكتبك أيضًا في تحسين تدفق الدم والدورة الدموية سيساعد أيضًا في تعزيز صحة العمود الفقري والمرونة العامة.