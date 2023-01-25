شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات تكشف المزيد عن فوائد فاكهة التنين الغريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاكهة التنين أو الدراجون فروت من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية وهى من أنواع الصبار، تبدو الثمرة على شكل لمبة وردية أو صفراء بأوراق خضراء شبيهة بالسنبلة تتصاعد مثل اللهب من حولها بداخلها منقطة ببذور سوداء صالحة للأكل، وفاكهة التنين غنية بطعم حلو بعض الشيء يصفها البعض بأنها خليط بين الكيوي والكمثرى والبطيخ، نتعرف في هذا التقرير على فوائد فاكهة التنين، بحسب موقع "webmd".

الفوائد الصحية لفاكهة التنين

تحتوي فاكهة التنين على العديد من الفوائد الصحية المحتملة ، بما في ذلك:

غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد وحمض الفينول والبيتايسانين تحمي هذه المواد الطبيعية خلاياك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة - وهي جزيئات يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل السرطان والشيخوخة المبكرة.

خالية من الدهون بشكل طبيعي وغنية بالألياف. إنها وجبة خفيفة جيدة لأنها يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول بين الوجبات.

قد تساعد في خفض نسبة السكر في الدم يقول الباحثون إن هذا قد يكون جزئيًا لأنه يحل محل الخلايا التالفة في البنكرياس التي تصنع الأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد جسمك على تكسير السكر. لكن ليس من الواضح مقدار فاكهة التنين التي يجب أن تأكلها للحصول على هذه الفوائد.

تحتوي على البريبايوتكس ، وهي أطعمة تغذي البكتيريا الصحية المسماة البروبيوتيك في أمعائك. يمكن أن يؤدي وجود المزيد من البريبايوتكس في نظامك إلى تحسين توازن البكتيريا الجيدة والسيئة في الأمعاء.

على وجه التحديد ، تشجع فاكهة التنين على نمو بكتيريا البروبيوتيك العصيات اللبنية و bifidobacteria. في أمعائك ، يمكن لهذه البكتيريا وغيرها من البكتيريا المفيدة أن تقتل الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض كما أنها تساعد على هضم الطعام.

يمكن أن تقوي جهاز المناعة لديك. فاكهة التنين غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى ، وهي مفيدة لجهاز المناعة لديك.

يمكن أن تعزز مستويات الحديد لديك. الحديد مهم لنقل الأكسجين عبر الجسم ومنحك الطاقة ، وفاكهة التنين تحتوي على الحديد. ويساعد فيتامين سي الموجود في فاكهة التنين جسمك على امتصاص الحديد واستخدامه.

المخاطر الصحية لفاكهة التنين

تعتبر فاكهة التنين آمنة بشكل عام للأكل، على الرغم من أن الدراسات قد أبلغت عن ردود فعل تحسسية تشمل الأعراض تورم اللسان والقيء يبدو أن هذا النوع من التفاعل نادر جدًا.

إذا كنت تأكل كمية كافية من فاكهة التنين الحمراء ، فقد يتحول لون بولك إلى اللون الوردي أو الأحمر. يمكن أن يحدث نفس الشيء إذا كنت تأكل الكثير من البنجر. يجب أن يعود بولك إلى لونه الطبيعي بمجرد خروج الفاكهة من جسمك.