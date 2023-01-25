شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يدربون النمل للتعرف على سرطان الثدى بمراحله المبكرة.. خطوات التجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في دراسة نُشرت بمجلة Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences ، أظهر فريق من الباحثين الفرنسيين في جامعة السوربون في باريس الشمالية أن النمل لديه القدرة على العمل كأجهزة كشف السرطان في المراحل المبكرة.

دراسة تثبت فعالية النمل الحريري في اكتشاف السرطان

وحسب التقرير الذي نشر علي موقع newsweek قال بابتيست بيكيريت ، الذي قاد الدراسة ، لنيوزويك: "لقد علمنا أنه يمكن تدريب النمل بسهولة.. علاوة على ذلك، لديهم حاسة شم قوية، ثم قمنا بدمج هاتين المقدرتين واختبرنا ما إذا كان النمل قادرًا على اكتشاف رائحة السرطان أم لا..تم تدريب النمل الحريري على اكتشاف السرطان".

كيف تم تدريب النمل علي شم رائحة الأورام السرطانية

وفورميكا فوسكا، المعروف باسم النمل الحريري يتمتع بحاسة شم عالية ويمكن تدريبه على شم علامات السرطان، حيث تنتج الخلايا السرطانية مركبات كيميائية محددة تسمح لها بالتمييز عن الأنسجة السليمة، تُعرف هذه باسم المؤشرات الحيوية للسرطان، ويمكن تدريب الحيوانات على شم هذه المواد الكيميائية وبالتالي تحديد ما إذا كان المريض مصابًا بالسرطان.

في هذه الدراسة ، تم تدريب النمل العامل من النوع Formica fusca - المعروف باسم النمل الحريري - على التعرف على المؤشرات الحيوية لسرطان الثدي البشري العدواني للغاية، وتم جمع بول الفئران الحاملة لهذه الأورام وتقديمها إلى النمل المدرب ، جنبًا إلى جنب مع بول الفئران الخالية من الأورام.

بعد ثلاث جولات فقط من التدريب، تعلم النمل ربط رائحة المؤشرات الحيوية للسرطان بعلاج سكري ، أمضوا حوالي 20 % من الوقت بالقرب من بول الفئران الحاملة للورم.

والسرطان هو سبب رئيسي للوفيات في جميع أنحاء العالم ، وهو مسئول عن وفاة واحدة تقريبًا من كل ست حالات وفاة، وفقًا لحسابات منظمة الصحة العالمية، وكلما تم اكتشاف الورم في وقت مبكر ، كانت النتيجة أفضل للمرضى ومع ذلك ، فإن معظم أدوات الكشف المبكر اليوم إما غازية أو باهظة الثمن.

في الماضي، ثبت أيضًا أن الكلاب والفئران والديدان الخيطية تستنشق السرطانات لكن النمل سيوفر بديلاً جذابًا بشكل خاص لأنه يسهل الاحتفاظ به نسبيًا ، ولا يتطلب مرافق تربية باهظة الثمن ، ويبدو أنه يمكن تدريبه على التعرف على روائح معينة في تجارب قليلة نسبيًا.