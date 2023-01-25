بيروت - نادين محمد - سرطان الثدي أصبح واحد من أكثر الأمراض شيوعاً في العالم، وتصاب به النساء بشكل خاص، وعادة ما يوصي الأطباء بضرورة الكشف المُبكر والفحص الدوري من أجل اكتشاف المرض، لسهولة العلاج في المراحل الأولى منه، خاصة وأن أعراض سرطان الثدي تختلف باختلاف الأشخاص، والبعض ليس لديهم أي علامات أو أعراض على الإطلاق.

ومع ذلك هناك بعض أول علامات سرطان الثدي ظهوراً، والتي نقدمها لكِ بشكل تفصيلي في "الجميلة"، مع بعض النصائح للحفاظ على صحتكِ من هذا المرض.

أعراض سرطان الثدي

أعراض سرطان الثدي (مصدر الصورة freepik)

إليكِ بعض العلامات التحذيرية لسرطان الثدي، والتي عند ملاحظتها عليكِ التوجه للطبيب من أجل الفحص المبكر لصحة أفضل، وضعي في اعتبارك أن هذه الأعراض يمكن أن تحدث مع حالات أخرى غير السرطان.

نتوء جديد في الثدي أو الإبط (الإبط).

سماكة أو تورم جزء من الثدي.

تهيج أو تنقير في جلد الثدي.

احمرار أو تقشر الجلد في منطقة الحلمة أو الثدي.

شد الحلمة أو ألم في منطقة الحلمة.

إفرازات من الحلمة بخلاف لبن الأم بما في ذلك الدم.

أي تغيير في حجم أو شكل الثدي.

ألم في أي منطقة من الثدي.

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ما هو الثدي الطبيعي؟

لا يوجد ثدي نموذجي، فما هو طبيعي بالنسبة لك قد لا يكون طبيعيًا بالنسبة لامرأة أخرى، وتقول معظم النساء إن صدورهن يشعرن بالتكتل أو عدم الاتساق، ويمكن أن يتأثر شكل ومظهر ثدييك من خلال الدورة الشهرية، وإنجاب الأطفال، وفقدان الوزن أو اكتسابه، وتناول بعض الأدوية، وتميل الصدور أيضًا إلى التغيير مع تقدم العمر.

ماذا تعني الكتل في صدري؟

يمكن أن تسبب العديد من الحالات ظهور كتل في الثدي، بما في ذلك السرطان، لكن معظم أورام الثدي ناتجة عن حالات طبية أخرى، والسببان الأكثر شيوعًا لكتل الثدي هما حالة كيس الثدي الليفي والخراجات، وتسبب الحالة الكيسية الليفية تغيرات غير سرطانية في الثدي يمكن أن تجعلها متكتلة ومؤلمة ومؤلمة، بينما الأكياس هي أكياس صغيرة مملوءة بسائل يمكن أن تتطور في الثدي.

كيف يكون وجع سرطان الثدي؟

واحدة من أبرز الأعراض كما أوضحنا، هي الشعور بالألم في منطقة الثدي، ويكون ذلك إما نتيحة بعض التكتلات السرطانية، أو الشعور بعدم الراحة في هذه المنطقة، أو الحرقان، ولكن غالباً في المراحل الأولى لا يكون سرطان الثدي مؤلماً، لهذا لا بد من عدم تجاهل أي علامات تظهر حتى وإن كانت غير مؤلمة، والتوجه للطبيب لتلقي علاج سرطان الثدي.

علاج سرطان الثدي

علاج سرطان الثدي (مصدر الصورة freepik)

عادة ما تكون الجراحة هي النوع الأول من علاج سرطان الثدي، ويعتمد نوع الجراحة التي ستخضعين لها على نوع سرطان الثدي الذي تعانين منه، وعادة ما يتبع الجراحة العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، أو في بعض الحالات بالهرمونات أو العلاجات المستهدفة.

وسيناقش طبيبك معك خطة العلاج الأنسب، وسيكون العلاج الكيميائي أو العلاج الهرموني هو العلاج الأول في بعض الأحيان، فضلا عن ضرورة اتباع قائمة بأسوأ وأفضل الأطعمة لمريضات سرطان الثدي.

سرطان الثدي الثانوي

يتم اكتشاف معظم سرطانات الثدي في مرحلة مبكرة، لكن تُكتشف نسبة صغيرة من النساء أنهن مصابات بسرطان الثدي بعد انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم (ورم خبيث)، وإذا كانت هذه هي الحالة، فقد يكون نوع العلاج الذي تتلقاه مختلفًا، فالسرطان الثانوي ، الذي يسمى أيضًا السرطان "المتقدم" أو "النقيلي"، غير قابل للشفاء.

يهدف العلاج إلى تحقيق الهدأة، حيث ينكمش السرطان أو يختفي، وتشعرين أنك طبيعية وقادرة على الاستمتاع بالحياة على أكمل وجه.

المصدر: nhs.uk- cdc.gov

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