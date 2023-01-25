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القاهرة - سامية سيد - أصبحت أعراض البرد التقليدية مثل التهاب الحلق والحمى الخفيفة والسعال والصداع وسيلان الأنف أكثر انتشارًا بين مرضى كورونا، ما أدى إلى الخلط بين فيروس كورونا ونزلات البرد، لذا أصبحت اختبارات كورونا أداة فعالة للتمييز بين كورونا ونزلات البرد، وفى هذا التقرير نتعرف على متى يجب إجراء اختبار كورونا إذا كنت تعانى من أعراض البرد؟ بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الفرق بين كورونا ونزلات البرد

كورونا ونزلات البرد من أمراض الجهاز التنفسي التي قد تختلف في درجة شدتها، لكنها تنتقل بنفس الطريقة.

يمكن أن ينتشر كلا الفيروسين من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ التنفسى الذى ينطلق عندما يتنفس شخص ما أو يسعل أو يعطس أو يتحدث أو يغنى ومع ذلك، فإن كلا هذين المرضين مختلفان.

ووفقًا لمايو كلينك تبدأ أعراض كورونا عادةً بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس التاجى، لكن أعراض نزلات البرد تظهر عادة بعد يوم إلى ثلاثة أيام من التعرض لفيروس يسبب نزلات البرد.

على عكس كورونا عادة ما يكون الزكام غير ضار ويتعافى معظم الناس من نزلات البرد فى 3 إلى 10 أيام، لكن بعض نزلات البرد قد تستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.





أعراض يجب الانتباه إليهاتتضمن بعض أعراض كورونا الأكثر شيوعًا والتي يمكن أن تتزامن أيضًا مع نزلات البرد ما يلي:

- التهاب الحلق

- سعال

- آلام العضلات

- التعب

- العطس

- سيلان أو انسداد الأنف

- حمى

متى يجب إجراء اختبار كورونا؟

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، إذا كانت لديك أعراض، فيجب عليك إجراء الاختبار على الفور.

في حالة تعرضك لكورونا وليس لديك أعراض، يوصي بالانتظار لمدة 5 أيام كاملة على الأقل بعد التعرض قبل الاختبار إذا أجريت الاختبار في وقت مبكر جدًا، فقد ينتهي بك الأمر بالحصول على نتيجة غير دقيقة لاختبار كورونا.

العزل الذاتى.. إذا ظهرت عليك الأعراض ينصح الخبراء باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار العدوى، وهذا يشمل العزلة الذاتية والابتعاد عن الأشخاص الأكثر ضعفاً مثل: كبار السن والمرضى.

اختبر نفسك وتجنب الاتصال بالناس حتى تحصل على نتيجة اختبار سلبية، ومع ذلك حتى لو كانت نتيجة الاختبار سلبية انتبه إلى أى تطور للأعراض خلال الأيام العشرة القادمة.