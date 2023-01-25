شكرا لقرائتكم خبر عن الفاصوليا والفول.. بروتينات مفيدة لصحتك تخفض الوزن وتحرق دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الدراسات إلى أن إضافة غذائية صغيرة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابى وسريع على وزن الجسم، وتعتبر الدهون الحشوية والمعروفة بضررها مقدمة لمشاكل صحية خطيرة تتراوح من أمراض القلب إلى مرض السكرى، على الرغم من أنك قد لا تتمكن من رؤية هذا النوع من الدهون، فمن الضرورى تقليله إلى الحد الأدنى، وتشير الأبحاث إلى أن نوعًا معينًا من الطعام يمكن أن يساعد فى حرق هذه الدهون.



اطعمة تخفض دهون البطن

وقال موقع "ديلى اكسبرس" إنه سواء كنت تستمتع بتناول الخبز المحمص أو تناوله مع السلطة، فإن الفاصوليا تعد علاجًا لذيذًا ومتعدد الاستخدامات وبأسعار معقولة جدًا أيضًا، حيث إنها مليئة بالحديد ومضادات الأكسدة، توفر الفاصوليا الكثير من البروتين والألياف، مع الحفاظ على محتواها من السعرات الحرارية منخفضًا.

ووفقا للبحث الذى نشر فى مجلة Nutrients ، فقد أكدت الدراسة أن الفول يمكن أن يساعد فى تقليل دهون البطن الضارة فى أيام.



الاغذية الصحية التى تخفض دهون البطن

ونظر فريق البحث فى تأثيرات الفاصوليا على السمنة الحشوية فى الفئران بسبب "المحتوى قليل الدسم" فى الطعام، وتعنى السمنة وجود الكثير من الأنسجة الدهنية فى جسمك، واستقر الباحثون على 3 تجارب إجمالاً لملاحظة آثار حمية الفاصوليا على النماذج الحيوانية، وبالنسبة للتجربة الأولى والثانية تم تغذية الفئران إما بنظام غذائي مطبوخ أو حبوب كاملة أو مسحوق فول مطبوخ ومعالج، حيث ثبت أن الفاصوليا تقلل من خطر زيادة الوزن لدى البالغين عن طريق منع تراكم الدهون في مناطق الدهون الحشوية.

ومع ذلك تعتبر البقول بشكل عام مصادر جيدة للبروتين والألياف الغذائية مع الحفاظ على محتوى "منخفض للغاية من الدهون"، وتشير دراسات مختلفة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البروتين يتمتعون بعدم تراكم الدهون الحشوية في البطن، يرجع السبب وراء قدرة البروتين على المساعدة فى إنقاص الوزن إلى كيفية تكسير الجسم له، ويحتوى البروتين على بنية كيميائية معقدة، ما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.