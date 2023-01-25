أطعمة ذات سعرات سلبية للتخسيس

بيروت - نادين محمد - حساب السعرات الحرارية أمر بالغ الأهمية في رحلة التخسيس. لكن مع نمط حياتنا السريع تعد هذه المهمة مستحيلة، لكن إهمال هذه المهمة يدفع الشخص لتناول المزيد من السعرات الحرارية لينتهي الأمر بزيادة وزن واضحة.

بدلًا من حساب السعرات الحرارية يمكنكِ تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية محدودة، فحتى وإن زادت الكمية لا يسبب الأمر أزمة لاحقة ممثلة في دهون مخزنة.

ما هي الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية؟

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ربما سمعت عن الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية التي تساعد في إنقاص الوزن. ولكن عندما تسمعي مصطلح "الطعام ذو السعرات الحرارية السلبية" ، فقد تفكرين في أطعمة خالية من السعرات الحراية، لكن هذا المصطلح يشير إلى غريزتك الأولى هي تناول طعام خالٍ من السعرات الحرارية. حق؟ ومع ذلك ، فإنه الأطعمة التي تتطلب طاقة أكبر لامتصاصها في الجسم مما تمد به الجسم أثناء الهضم.

بمعنى آخر، كمية السعرات الحرارية المطلوبة لهضم الطعام أكبر من كمية الطاقة التي يحتوي عليها. غالبًا ما تحتوي هذه الأنواع من الأطعمة على الكثير من الألياف والماء ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم. فهي لا تحتوي على سعرات حرارية أقل فحسب ، بل تساعد أيضًا في حرق السعرات الحرارية. وبالتالي ، فإن الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية تساعد في إنقاص الوزن.

أطعمة ذات سعرات سلبية:

1. الخس

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الخس يحتوي على كمية جيدة من الألياف وحمض الفوليك وفيتامين ب بينما تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية تبلغ 15 فقط لكل 100 جرام.

2. الخيار

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الخيار مرطب وغني بالمعادن والفيتامينات والإلكتروليتات. في الأيام الحارة ، يعتبر أيضًا أطعمة التبريد لأنه يعمل على تحسين توازن الماء في الجسم. يحتوي على حوالي 16 سعرة حرارية لكل 100 جرام.

3. التفاح

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التفاح فاكهة رائعة لتناول وجبة خفيفة. يحتوي على ما يقرب من 50 سعرة حرارية لكل 100 جرام ، إنه طعام غني بالألياف يحد من الجوع في منتصف النهار. التفاح غني بالبكتين ، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعزز إنقاص الوزن وتطلق السكر تدريجيًا للمساعدة في موازنة مستويات السكر في الدم.

4. الكوسا

تحتوي الكوسا على أقل من 18 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام. تساعد المغذيات النباتية في الكوسا أيضًا في انتظام الأمعاء وتوازن الماء في الجسم ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لنظام غذائي لإنقاص الوزن.

5. الطماطم

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تحتوي فقط على 19 سعر حراري لكل 100 جرام. بالإضافة إلى كونها غنية بالعصارة ولذيذة ، فهي مصدر رائع للبوتاسيوم وفيتامين ج والألياف الغذائية.

6. البروكلي

تحتوي على 34 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام ، يعتبر البروكلي غذاء خارق. يحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة ، والتي وجد في الأبحاث أن لها خصائص مضادة للسرطان.

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7. الجزر

حوالي 100 جرام من الجزر يحتوي على حوالي 41 سعرة حرارية. بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والدهون المشبعة وهي مصدر رائع للألياف الغذائية بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات A و C و K.

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المصدر: موقع health shot

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