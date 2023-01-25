بيروت - نادين محمد - هل تريدين التخلص من الزنود نهائياً وتبحثين عن طرق سريعة لتذويب دهون الذراع وشدها؛ إليك مجموعة تمارين تستهدف العضلات الموجودة في الجزء الأمامي والخلفي من ذراعيك على التوالي، ويمكن أن يساعد القيام بهذه التمارين الرياضية بانتظام على إزالة الدهون الزائدة بشكل فعال ومنحك ذراعين متناسقيْ الشكل.

ما الذي يسبب ترهل الذراع وكيفية التخلص من الزنود نهائياً؟

الصورة من موقع AdobeStock

يرجع سبب ترهل الذراعين إلى سببين رئيسيين: أولاً، تميل بشرتنا إلى فقدان مرونتها مع تقدمنا في العمر ثانياً، بسبب تراكم الدهون الزائدة، قد يؤدي عدم التوازن الهرموني إلى ارتخاء الذراعين.

لذا، إذا كنت تهدفين إلى أن تبدو ذراعيك مثاليتين ومتناسقتين، فأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي العمل على عضلات الذراع مما يساعد على التخلص من دهون الذراع الزائدة وبناء العضلات الخالية من الدهون.

تمرينات فعالة للتخلص من الزنود نهائياً

1. تمارين الضغط على الحائط

الصورة من موقع freepik

تقوم رياضة الضغط بالتركيز على عضلات الساعد واليد والكتف، وتعمل على تقوية عضلات الذراع والصدر وغيرها من العضلات الموجودة في هذه المنطقة، والتي تعمل حين البدء في ممارسة الضغط، وعليك الوقوف في وضع مستقيم أمام الحائط على بعد حوالي قدمين، ويتم وضع اليدين على الحائط في ارتفاع بخط الكتفين، مع الحفاظ على ساقيك ثابتتين وثني مرفقيك بزاوية قائمة 90 درجة ومحاولة الاقتراب بصدرك وذقنك من الحائط، وأخذ نفس عميق ومحاولة دفع الجدار حتى ينثني مرفقاك قليلاً ويبتعد صدرك وذقنك عن الحائط ثم عليك الرجوع إلى وضع البداية.

2. تمارين الضغط

عند القيام بتمرين الضغط بالشكل المطلوب فإن الشخص يقوم بتحريك عضلات الصدر، والأكتاف، والذارعين، والظهر، والمعدة، وأيضًا عضلات القدمين، مما يُحسن أداء الجسم ككل.

تعمل تمارين الضغط على زيادة قوة ومقاومة العضلات الملاصقة لمفاصل الكتفين، لذا من المهم جدًا زيادة عدد مرات القيام بتمارين الضغط، فهي تساعد على زيادة قوة العضلات.

الصورة من موقع AdobeStock

على الجانب الآخر للبدء في التمرين يجب الاستلقاء بالبطن على الأرض، مع استقامة القدمين وارتفاع الجزء العلوي من الجسم بعيدًا عن الأرض بمسافة 12 قدماً، على أن يكون ثقل الجسم موزعاً على الصدر، والاتكاء على باطن اليدين مع مباعدة الكتفين، ويتم رفع الجسم باستخدام الذراعين لتكونا على شكل خط مستقيم من الرأس إلى القدم مع خفض الجذع حتى تتشكل مع المرفق زاوية 90 درجة ثم تقريبه من الجسد والنظر دائمًا إلى الأرض أثناء ممارسة تمارين الضغط؛ لتجنب إجهاد رقبتك والحرص على التنفس ومقاومة الجسد بالضغط دون ملامسة الأرض على أن تأتي القوّة في عمليّة الضّغط من الصّدر والكتفين.

الصورة من موقع freepik

المصدر : موقع هيلث

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