شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. 6 وجبات خفيفة تناولها للسيطرة على نسبته فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مصابًا بداء السكري، فقد تساعدك معرفة أفضل الوجبات الخفيفة الصحية في الحفاظ على مستوى نسبة السكر في الدم ، وتجنب الجوع المفرط والإرهاق،وتزويد جسمك بالمزيج الصحيح من العناصر الغذائية ، والتمتع بصحة وإليك أفضل الوجبات الخفيفة الصحية لمرضى السكر، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

البيض المسلوق

البيض ليس مجرد طعام إفطار ، بل هو أيضًا وجبة خفيفة ممتلئة بالسكر في الدم ومنخفضة السعرات الحرارية. تحتوي البيضة الكبيرة على 77 سعرة حرارية فقط، يُطلق على البيض غالبًا البروتين المثالي ، الذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة في جراماته الستة من البروتين.

عصائر غنية بالبروتين

يعتبر عصير البروتين وجبة خفيفة رائعة لمرضى السكر ، خاصة إذا كان يحتوي على بعض الألياف وقليل من الدهون، سواء كان بروتين مصل اللبن أو بروتين نباتي ، اجمع مسحوق البروتين مع كوب واحد من الفاكهة ، وملعقة كبيرة من زبدة الجوز للدهون وبذور الشيا للألياف .

الفشار

وجبة مناسبة تمامًا لمرضى السكر لأنه عبارة عن ألياف غذائية مليئة بالحبوب الكاملة ومنخفضة جدًا في السعرات الحرارية ، لذلك يمكنك تناول حفنات كبيرة .

تمر مجدول

تمر مجدول وجبة خفيفة حلوة وعلاجية لمرضى السكر، وجدت دراسة أجراها باحثون باكستانيون أن تناول التمر يمكن أن يكون له تأثير مفيد على نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 لأنها مصدر جيد للألياف الغذائية، لكنها غنية بالسكريات الطبيعية والسعرات الحرارية ، وبالتالي يوصى بالتحكم في حصصها.

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان كوجبة خفيفة مناسبة لمرض السكري، طبق من الشوفان يوفر 4 جرامات من الألياف الغذائية ، بما في ذلك ألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان والمثالية لدعم صحة التمثيل الغذائي ، وفقًا للباحثين الذين نشروا في مجلة الأطعمة الوظيفية .

اللوز والتوت

أظهرت دراسة حديثة في Frontiers in Nutrition أن تناول وجبة خفيفة من اللوز يمكن أن يدعم مستويات السكر في الدم الصحية لدى مرضى السكري ، كما أظهر البحث أن تناول اللوز يمكن اعتباره استراتيجية غذائية لمنع مقدمات السكري.

الزبادي اليوناني والتوت

مثل التوت والمكسرات ، فإن إقران التوت بالزبادي اليوناني يوفر مزيجًا مثاليًا من البروتين والألياف والدهون، بالإضافة إلى ذلك ، فإن التوت مليء بمضادات الأكسدة.