شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق طبيعية منزلية لعلاج البواسير .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مرض الإصابة بالبواسير من ضمن الأمراض المنتشرة خلال السنوات الأخيرة، كان العلاج منها يحتاج إلى التدخل الجراحي، ولكن مع التطور العلمي التكنولوجي أصبح علاجها بالمنظار ، بجانب أن هناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها في المنزل تساعد في علاج البواسير،وتخفف من المها .وذلك وفقا لما نشره موقع health.

ومن جانبه يقول الدكتور جيريمي ليبمان ، طبيب الجراحة، إن أي تغيير تلاحظه حول فتحة الشرج يجب أن يدفعك إلى إجراء فحص من قبل طبيبك للتأكد من عدم حدوث أي شيء أكثر خطورة. خاصة إذا رأيت دماء. بمجرد أن تتأكد من أن الأعراض الناتجة عن البواسير ، فهناك العديد من الطرق التي قد يحاول الناس اتباعها. البعض يعمل بشكل جيد والبعض الآخر ضار.

العلاجات المنزلية التي تساعد في تقليص حجم البواسير 1.حمامات المقعدة

يوصي الخبراء الأشخاص الذين يعانون من البواسير المؤلمة بالجلوس في ماء دافئ لمدة 15 دقيقة ، عدة مرات في اليوم - خاصة بعد حركة الأمعاء.

يقول الدكتور ليبمان: "هذا أحد أفضل العلاجات". يتوفر حمام المقعدة للبواسير بشكل عام في الصيدليات المحلية. يتم وضع هذا الوعاء الصغير فوق المرحاض مباشرةً ويوفر طريقة ملائمة للنقع وتهدئة المنطقة. يمكنك أيضًا الجلوس في حوض الاستحمام المملوء بالماء الدافئ.

2.قشر سيلليوم

قشور السيليوم مكمل يساعد على زيادة تناول الألياف وتليين البراز لتسهيل مروره . احرص على عدم زيادة الألياف كثيرًا وبسرعة كبيرة لأنها قد تسبب غازات أو تقلصات في المعدة.

"استخدم هذا لتليين البراز وجعل حركات الأمعاء أكثر انتظامًا. عندما يكون برازك لينًا ويسهل تمريره ، تزداد احتمالية حل مشكلة البواسير. تأكد من شرب الكثير من الماء إذا كنت تتناول هذا المكمل ".

3.الصبار

قد تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في الصبار في تهدئة التهاب البواسير. على الرغم من عدم توفر الأبحاث لاستخدامه في علاج البواسير على وجه التحديد ، فقد أظهر بعض الفوائد لحالات الجلد الالتهابية الأخرى.