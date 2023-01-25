شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سرطان المريء وأعراضه المختلفة وطرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic يعالج مقدمو الرعاية الصحية سرطان المريء في مراحله المبكرة من خلال الجراحة لإزالة الأورام أو تخفيف الأعراض، و قد يستخدمون علاجات مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج المناعي لعلاج سرطان المريء الأكثر تقدمًا أو في مرحلة متأخرة، و عندما لا يتمكنون من علاج السرطان ، فإنهم يركزون على مساعدة الناس على العيش لفترة أطول ، وتخفيف الأعراض والحفاظ على نوعية الحياة.
يحدث سرطان المريء عندما تبدأ الخلايا السرطانية في أنسجة المريء في التكاثر ، مما يؤدي في النهاية إلى تكوين ورم ويعتبر سرطان المريء عدوانيًا ، لكن لا يلاحظ الكثير من الأشخاص الأعراض إلا بعد انتشار السرطان وذلك لأن المريء يتمدد لإفساح المجال للأشياء الكبيرة ، مثل قضمات الطعام الكبيرة مع نمو الورم ، يبدأ في سد فتحة المريء، و قد تواجه صعوبة في البلع أو تلاحظ أن البلع يؤلمك.
هناك نوعان من سرطان المريء:
-السرطان الغدي : هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان المريء ويتطور في الأنسجة التي تصنع المخاط الذي يساعدك على البلع عادة ما يؤثر على الجزء السفلي من المريء.
سرطان الخلايا الحرشفية : يبدأ هذا النوع في الخلايا الحرشفية التي تبطن المريء و يصيب سرطان المريء ذو الخلايا الحرشفية عادةً الأجزاء العلوية والمتوسطة من المريء.
يعد صعوبة البلع هو أول عرض قد يلاحظه الناس و تشمل الأعراض الأخرى:
-ألم في حلقك أو ظهرك أو خلف عظم القص أو بين لوحي الكتف.
-القيء أو سعال الدم.
-الحموضة المعوية .
-بحة في الصوت أو سعال مزمن .
-فقدان الوزن غير المقصود .
عادة ما ينمو سرطان المريء بسرعة كبيرة و يكون المريء مرنًا للغاية ويتمدد حول الورم أثناء نموه و هذا هو السبب وراء عدم ظهور الأعراض لدى الأشخاص في كثير من الأحيان حتى ينتشر السرطان.
لا يعرف مقدمو الرعاية الصحية السبب الدقيق ، لكنهم حددوا عوامل الخطر التي تزيد من فرصة الإصابة بسرطان المريء ، بما في ذلك:
-استخدام التبغ : ويشمل ذلك التدخين واستخدام التبغ الذي لا يُدَخَّن.
-تعاطي الكحول : يزيد الاستخدام المزمن و / أو المفرط للكحول من خطر الإصابة بسرطان المريء.
-السمنة : قد تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى حدوث التهاب في المريء قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
-مريء باريت والارتجاع الحمضي المزمن : مريء باريت هو تغير في الخلايا في الطرف السفلي من المريء يحدث من ارتجاع الحمض المزمن غير المعالج. حتى بدون مريء باريت ، فإن الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة على المدى الطويل يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء.
-فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) : فيروس الورم الحليمي البشري هو فيروس شائع يمكن أن يسبب تغيرات في الأنسجة في الحبال الصوتية والفم وفي اليدين والقدمين والأعضاء التناسلية.
-تاريخ الإصابة بالسرطان : الأشخاص الذين أصيبوا بسرطان العنق أو الرأس يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء.
-اضطرابات أخرى : يرتبط سرطان المريء ببعض الحالات النادرة أو الموروثة أحدهما هو تعذر الارتخاء المريئي ، وهو مرض غير شائع يجعل من الصعب عليك البلع. اضطراب آخر هو التيلوس ، وهو اضطراب وراثي نادر ينمو فيه الجلد الزائد على راحتي يديك وباطن قدميك.
التعرض المهني لبعض المواد الكيميائية : يتعرض الأشخاص الذين يتعرضون لمذيبات التنظيف الجاف لفترة طويلة لخطر الإصابة بسرطان المريء.
يعتمد علاج سرطان المريء على مرحلة السرطان ودرجته و تشمل خيارات العلاج ما يلي:
-الجراحة : استئصال المريء هو العلاج الأكثر شيوعًا لسرطان المريء في مراحله المبكرة. يتضمن إزالة بعض أو معظم المريء والأنسجة المحيطة و يقوم الجراحون بإنشاء مريء جديد عن طريق سحب جزء من معدتك إلى صدرك ورقبتك.
-العلاج الإشعاعي : يقتل الإشعاع الخلايا السرطانية أو يتلفها من خلال توجيه حزمة إشعاعية إلى الورم. قد يستخدم مقدمو الرعاية الصحية الإشعاع كعلاج مساعد قبل الجراحة أو بعدها.
-العلاج الكيميائي : العلاج الكيميائي يقتل الخلايا السرطانية أو يمنعها من النمو.
-تشريح تحت المخاطية بالمنظار (ESD) : قد يستخدم الجراحون ESD لعلاج سرطان المريء في مراحله المبكرة جدًا.
-استئصال الغشاء المخاطي بالمنظار (EMR): يستخدم الجراحون هذا الإجراء لإزالة الأورام في البطانة المخاطية للمريء.
-العلاج بالليزر بالمنظار : يخفف هذا العلاج الأعراض عندما تسد الأورام المريء ، مما يجعل من الصعب عليك البلع.
-العلاج الضوئي (PDT) : العلاج الضوئي يقضي على الأورام بأدوية تسمى المحسسات الضوئية. ينشط الضوء هذه الأدوية ويخلق تفاعلًا كيميائيًا يقتل السرطان.
-العلاج الموجه : تحتوي بعض خلايا سرطان المريء على كمية عالية بشكل غير عادي من بروتين HER2. يساعد هذا البروتين الخلايا السرطانية على النمو. في العلاج الموجه ، يعالج مقدمو الرعاية الصحية سرطان المريء بالأدوية التي تستهدف بروتينات HER2.
-العلاج المناعي: يشمل هذا العلاج مثبطات نقاط التفتيش المناعية. تساعد هذه الأدوية في استعادة استجابة جهازك المناعي لخلايا سرطان المريء.