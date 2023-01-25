شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سرطان المريء وأعراضه المختلفة وطرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعد سرطان المريء من أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، ويبدأ في أنسجة المريء ، الأنبوب العضلي الطويل الذي ينقل الطعام من حلقك إلى معدتك قد لا تسبب الأورام التي يسببها سرطان المريء أعراضًا ملحوظة حتى ينتشر السرطان.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic يعالج مقدمو الرعاية الصحية سرطان المريء في مراحله المبكرة من خلال الجراحة لإزالة الأورام أو تخفيف الأعراض، و قد يستخدمون علاجات مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج المناعي لعلاج سرطان المريء الأكثر تقدمًا أو في مرحلة متأخرة، و عندما لا يتمكنون من علاج السرطان ، فإنهم يركزون على مساعدة الناس على العيش لفترة أطول ، وتخفيف الأعراض والحفاظ على نوعية الحياة.

يحدث سرطان المريء عندما تبدأ الخلايا السرطانية في أنسجة المريء في التكاثر ، مما يؤدي في النهاية إلى تكوين ورم ويعتبر سرطان المريء عدوانيًا ، لكن لا يلاحظ الكثير من الأشخاص الأعراض إلا بعد انتشار السرطان وذلك لأن المريء يتمدد لإفساح المجال للأشياء الكبيرة ، مثل قضمات الطعام الكبيرة مع نمو الورم ، يبدأ في سد فتحة المريء، و قد تواجه صعوبة في البلع أو تلاحظ أن البلع يؤلمك.

هناك نوعان من سرطان المريء:

-السرطان الغدي : هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان المريء ويتطور في الأنسجة التي تصنع المخاط الذي يساعدك على البلع عادة ما يؤثر على الجزء السفلي من المريء.

سرطان الخلايا الحرشفية : يبدأ هذا النوع في الخلايا الحرشفية التي تبطن المريء و يصيب سرطان المريء ذو الخلايا الحرشفية عادةً الأجزاء العلوية والمتوسطة من المريء.

يعد صعوبة البلع هو أول عرض قد يلاحظه الناس و تشمل الأعراض الأخرى:

-ألم في حلقك أو ظهرك أو خلف عظم القص أو بين لوحي الكتف.

-القيء أو سعال الدم.

-الحموضة المعوية .

-بحة في الصوت أو سعال مزمن .

-فقدان الوزن غير المقصود .

عادة ما ينمو سرطان المريء بسرعة كبيرة و يكون المريء مرنًا للغاية ويتمدد حول الورم أثناء نموه و هذا هو السبب وراء عدم ظهور الأعراض لدى الأشخاص في كثير من الأحيان حتى ينتشر السرطان.

لا يعرف مقدمو الرعاية الصحية السبب الدقيق ، لكنهم حددوا عوامل الخطر التي تزيد من فرصة الإصابة بسرطان المريء ، بما في ذلك:

-استخدام التبغ : ويشمل ذلك التدخين واستخدام التبغ الذي لا يُدَخَّن.

-تعاطي الكحول : يزيد الاستخدام المزمن و / أو المفرط للكحول من خطر الإصابة بسرطان المريء.

-السمنة : قد تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى حدوث التهاب في المريء قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

-مريء باريت والارتجاع الحمضي المزمن : مريء باريت هو تغير في الخلايا في الطرف السفلي من المريء يحدث من ارتجاع الحمض المزمن غير المعالج. حتى بدون مريء باريت ، فإن الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة على المدى الطويل يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء.

-فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) : فيروس الورم الحليمي البشري هو فيروس شائع يمكن أن يسبب تغيرات في الأنسجة في الحبال الصوتية والفم وفي اليدين والقدمين والأعضاء التناسلية.

-تاريخ الإصابة بالسرطان : الأشخاص الذين أصيبوا بسرطان العنق أو الرأس يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء.

-اضطرابات أخرى : يرتبط سرطان المريء ببعض الحالات النادرة أو الموروثة أحدهما هو تعذر الارتخاء المريئي ، وهو مرض غير شائع يجعل من الصعب عليك البلع. اضطراب آخر هو التيلوس ، وهو اضطراب وراثي نادر ينمو فيه الجلد الزائد على راحتي يديك وباطن قدميك.

التعرض المهني لبعض المواد الكيميائية : يتعرض الأشخاص الذين يتعرضون لمذيبات التنظيف الجاف لفترة طويلة لخطر الإصابة بسرطان المريء.

يعتمد علاج سرطان المريء على مرحلة السرطان ودرجته و تشمل خيارات العلاج ما يلي:

-الجراحة : استئصال المريء هو العلاج الأكثر شيوعًا لسرطان المريء في مراحله المبكرة. يتضمن إزالة بعض أو معظم المريء والأنسجة المحيطة و يقوم الجراحون بإنشاء مريء جديد عن طريق سحب جزء من معدتك إلى صدرك ورقبتك.

-العلاج الإشعاعي : يقتل الإشعاع الخلايا السرطانية أو يتلفها من خلال توجيه حزمة إشعاعية إلى الورم. قد يستخدم مقدمو الرعاية الصحية الإشعاع كعلاج مساعد قبل الجراحة أو بعدها.

-العلاج الكيميائي : العلاج الكيميائي يقتل الخلايا السرطانية أو يمنعها من النمو.

-تشريح تحت المخاطية بالمنظار (ESD) : قد يستخدم الجراحون ESD لعلاج سرطان المريء في مراحله المبكرة جدًا.

-استئصال الغشاء المخاطي بالمنظار (EMR): يستخدم الجراحون هذا الإجراء لإزالة الأورام في البطانة المخاطية للمريء.

-العلاج بالليزر بالمنظار : يخفف هذا العلاج الأعراض عندما تسد الأورام المريء ، مما يجعل من الصعب عليك البلع.

-العلاج الضوئي (PDT) : العلاج الضوئي يقضي على الأورام بأدوية تسمى المحسسات الضوئية. ينشط الضوء هذه الأدوية ويخلق تفاعلًا كيميائيًا يقتل السرطان.

-العلاج الموجه : تحتوي بعض خلايا سرطان المريء على كمية عالية بشكل غير عادي من بروتين HER2. يساعد هذا البروتين الخلايا السرطانية على النمو. في العلاج الموجه ، يعالج مقدمو الرعاية الصحية سرطان المريء بالأدوية التي تستهدف بروتينات HER2.

-العلاج المناعي: يشمل هذا العلاج مثبطات نقاط التفتيش المناعية. تساعد هذه الأدوية في استعادة استجابة جهازك المناعي لخلايا سرطان المريء.