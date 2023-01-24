نساء أفغانستان ينتفضن في وجه "طالبان" بالتزامن مع اليوم الدولي للتعليم

تزامناً مع اليوم الدولي للتعليم والذي خصصته اليونسكو لأفغانستان، تظاهرت نساء وفتيات أفغانيات داخل البلاد اليوم الثلاثاء. ورفعت النسوة شعارات مناهضة لقرارات الحركة الأخيرة بخصوص التعليم، مشددين على رفضهن للنظام المفروض. ومن بين الشعارات: "لا نريد التعليم الطالباني ولا النظام الطالباني".

كما أكّدت الفتيات أنهن حرمن من حق التعليم والمعرفة تحت حكم الحركة المتطرفة العدوة للمرأة، كما اعتبروها. ويوافق اليوم الدولي للتعليم، ويمرّ على الفتيات الأفغانيات وهنّ محرومات من نعمة المعرفة. أتت هذه التطورات بعد أسابيع من قرار حكومة طالبان منع الأفغانيات من الالتحاق بالجامعات العامّة والخاصّة إلى أجل غير مسمى. وبرّر حينها وزير التعليم العالي في حكومة الحركة المتطرفة ندا محمد نديم القرار، بـ"عدم التزام الطالبات التعليمات بشأن الحجاب".

في حين قوبل هذا القرار بسخط دولي، حيث نددت معظم دول العالم بالقمع الذي تتعرض على المرأة الأفغانية على يد طالبان. واستُبعدت النساء أيضاً من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضّهن على البقاء في المنزل.

كما لم يعد يحقّ للنساء السفر من دون رجل من العائلة وينبغي لهن ارتداء البرقع. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة. وعلى إثر هذه القرارات، أعلنت منظمات دولية عدّة تعليق نشاطهما في أفغانستان، وسط استنكار دولي شديد.

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